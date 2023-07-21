Жители Ташкента, купившие дома у строительной компании Aziya Invest Favorit, 21 июля встретились с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Видеозапись встречи, которая прошла рядом со стадионом «Пахтакор», распространилось в социальных сетях.

Как мы сообщали ранее, свыше 1000 клиентов купили квартиры в восьми строящихся и построенных домах Aziya Invest Favorit. Строительная компания для получения кредита в банках вносила в качестве залога квартиры собственников, а потом банки из-за невыплаты кредита изымали жильё. Ущерб жильцов может превышать 300 млрд сумов (около 25,9 млн долларов США).

Прокуратура Яшнабадского района открыла уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), ведётся следствие.

Глава правительства сообщил, что для решения проблемы 1091 дольщика создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

«Нужно отметить одну вещь. Слава Богу, мы общаемся с вами в свободное время. Государство ни одному из вас не говорило: „Покупайте дом здесь“, взяв вас за руку. Правильно? Тот человек — предприниматель, который занимается этим. Он — не вор, он не сбежал. Мы его не посадили. Если вы сейчас будете поднимать шум, мы его посадим, он не сможет выплатить деньги и не завершит [строительство] дома. Вам нужен дом, верно?» — сказал он.

Абдулла Арипов пообещал собравшимся жителям, что вопрос будет решён законным путём.

«Меня направил уважаемый президент, потому что за вами стоит президент. Поэтому не бойтесь. Я встречусь с каждым из вас, мы всё обсудим и решим. Я не могу сказать вам, что решу этот вопрос за неделю, три дня, месяц. Но поэтапно всё [рассмотрим]», — заверил глава правительства.

Премьер отметил, что рассматриваются варианты возврата денег либо предоставления жилья. Жители сразу возразили, что деньги им не нужны. Мы писали, что жители переживают касательно инфляции при возврате средств, поскольку они покупали квартиры по 3,5−4 млн сумов за квадратный метр, а за прошедшие четыре года цены на жильё выросли в разы.





Абдулла Арипов отметил, что тем, кто произвёл 100-процентную оплату, жильё будет предоставлено, «они могут не переживать». Одна из жительниц спросила, что будет с теми, кто оплатил 50%. Глава правительства заявил, что ей вернут эти деньги.

«Вопрос доплаты [и получения жилья] будет рассмотрен. Если строительные материалы подорожали, была индексация, вы оплатите по индексированным ценам», — заявил глава правительства. Эти слова снова вызвали возражение.

Премьер-министр уточнил, что к строительству домов планируется привлечь отдельно пять или шесть застройщиков, у которых могут быть другие расчёты стоимости жилья. «Мы не позволим им заработать на вас ни один сум. Обещаю. Я по-другому компенсирую строителю прибыль. Я выпущу отдельное постановление. Могу вам зачитать его», — сообщил он.

Ещё одна женщина заявила: «Мы сами пришли, мы сами заплатили, но вы понимаете, это доверие к государству. Вот я гражданка России, я знала, что там кидают, обманывают. Я знала, что Узбекистан никогда не обманет, никогда не кидает».

В ответ Абдулла Арипов сказал: «Извините меня, везде кидают».

Глава правительства ещё раз повторил, что его направил президент с поручением «решить проблемы моего народа». По его словам, завершение строительства оставшихся домов запланировано до конца 2024 года.

Премьер-министр сообщил, что в течение двух недель обсудит с первым заместителем министра строительства Давроном Адиловым выбор подрядчиков и места строительства домов, а затем снова встретится с дольщиками в начале августа, чтобы предложить варианты решения проблемы.

В конце собравшиеся вознесли руки в молитве, часть которой была посвящена президенту. «Пусть на наше счастье наш уважаемый президент, который думает о нашей жизни, будет здоров. Пусть он стоит, будет нашим руководителем, пока стоит мир („Дунё тургинча турсинлар, бизга бош булсинлар“ — на узбекском языке)».