Для решения проблемы жильцов, купивших квартиры в жилом комплексе «Иззат» от строительной компании Aziya Invest Favorit в Ташкенте, создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Бекзод Хидоятов.

Встречи обманутых дольщиков в Кабмине.

В состав комиссии также вошли министр юстиции Акбар Ташкулов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального обслуживания Давронжон Адилов, первый заместитель председателя Центрального банка Нодирбек Сайдуллаев и другие.

«Газета.uz» писала, что группа жителей обратилась к президенту с жалобой на застройщика, который строит 8 домов на улице Иззат в Яшнабадском районе столицы. Для получения кредита в банках компания вносила в качестве залога квартиры собственников, а потом банки из-за невыплаты кредита изымали жильё. О такой схеме сообщалось ещё летом 2021 года, но компания продолжала продавать квартиры в строящихся домах. Ущерб более 1000 жильцов может превышать 300 млрд сумов. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Абдулла Арипов поручил комиссии проверить соблюдение проектно-сметной документации, правил и норм строительства, графика строительства, изучить возможности строительной компании, проанализировать соглашения между компанией и собственниками, изучить обязательства сторон, платежи для покупки квартиры, проанализировать оформление кадастровых и ипотечных документов.

Комиссия также должна изучить возможности подрядной организации: сможет ли она завершить строительство запланированных и недостроенных домов, провести монтаж и оснащение жилья, а также ввести его в эксплуатацию.

Кроме того, планируется изучить возможность отсрочки платежей по банковскому кредиту, привлечённому для строительства домов, а также снятия с баланса банков квартир, которые внесены в качестве залога, и их замены на другое имущество застройщика для обеспечения по кредиту.

Планируется также снять с ареста квартиры (находящиеся в залоге по кредиту) и оформить кадастровые документы на собственников.

Комиссия изучит процессы продажи домов, необоснованно строящихся на территории 4,5 га, принадлежащей предприятию «Сувсоз», проведёт первоначальную оценку ущерба государству, после чего будут рассматриваться варианты изъятия земли или отражения стоимости земельного участка в стоимости домов.

До 20 июля вице-премьер Ачилбай Раматов должен завершить изучение и предоставить обоснованные предложения по решению проблемы.

Министр юстиции и Генпрокуратура в течение месяца должны разработать и внести в Кабмин проекты нормативно-правовых документов по укреплению прав покупателей квартир в новостройках в рамках заключаемых соглашений. Речь идёт о страховании платежей, определении имущественных прав, повышении ответственности юридических и физических лиц, не выполнивших требования и нормы, усилении гарантий по возврату средств.