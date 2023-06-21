Добыча газа в Узбекистане в январе-мае 2023 года составила 19,86 млрд кубометров и снизилась на 9,8%, или 2,15 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, которые изучила «Газета.uz».

В январе было добыто 4,31 млрд (-7,5% по сравнению январём 2022 года) кубометров газа, в феврале — 3,85 млрд (-9% к февралю прошлого года), в марте — 4,16 млрд (-12,96%), в апреле — 3,94 млрд (-8,1).

В мае добыча упала до 3,6 млрд (-11,2%), что является самым низким месячным объёмом добычи с ноября прошлого года. Производство газа падает второй месяц подряд.

Производство электроэнергии за первые пять месяцев года увеличилось на 3,1%, или на 951,9 млн кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 30,4 млрд до 31,3 млрд кВт·ч.

В мае производство электричества выросло до рекордных за последние годы 7,3 млрд кВт·ч, что на 36,1% больше, чем в мае прошлого года. В предыдущие месяцы выработка была ниже прошлогодних показателей.

Стоит отметить, что предварительные данные по производству электроэнергии за март, апрель и май были пересмотрены Агентством статистики в сторону увеличения. Разница между предварительными и окончательными данными по производству за три месяца составляет почти 3,3 млрд кВт·ч. В Министерстве энергетики отметили, что Статагентство не учитывает показатели станций, построенных в рамках государственно-частного партнёрства (в том числе солнечные фотоэлектростанции).

Более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.

Производство тепловой энергии за пять месяцев снизилось на 7%, угля — на 4,1%, газового конденсата — на 8%. Рост добычи нефти замедлился до 3,1% (в январе-апреле было 6,7%).

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в прошлом году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ на расследование радио «Озодлик» сообщал, что из 294 месторождений 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании.

На 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».