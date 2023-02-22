Поступления по налогу на пользование недрами в 2022 году снизились на 1,92 трлн сумов (169,5 млн долларов США), или на 12,2%. Это следует из доклада об исполнении доходов государственного бюджета, опубликованного Министерством экономики и финансов Узбекистана.

За прошлый год по данному налогу в госбюджет поступило 13,89 трлн сумов, в 2021 году — 15,81 трлн сумов, в 2020-м — 16,4 трлн сумов. При этом поступившая сумма больше прогноза начала 2022 года, который составлял 13,76 трлн сумов.

Основная часть поступлений по налогу на пользование недрами, или 63,7%, пришлась на золото- и медедобывающие предприятия с государственной долей.

Уменьшение поступлений по налогу обусловлено унификацией и снижением налоговых ставок на отдельные виды полезных ископаемых. Это произошло несмотря на рост количества плательщиков данного налога на 263, или с 1904 до 2167.

В прошлом году налоговые ставки на природный газ были снижены с 30% до 10%, на нефть и газовый конденсат — с 20% до 10%. В результате этого, а также за счёт внедрения в 2022 году механизма Netback при определении налоговой базы в распоряжении налогоплательщиков осталось 538,1 млрд сумов, говорится в докладе.

Для предприятий с преобладающей государственной долей налоговые ставки установлены в больших размерах:

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК): 10% — по золоту и 15% — по палладию, серебру и меди;

«Узбекнефтегаз»: 15% — по нефти, природному газу и газовому конденсату;

Кроме того, для предприятий с преобладающей государственной долей, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов (НГМК, АГМК и «Узбекнефтегаз»), эти ставки применяются на участке недр, добыча на котором началась после 1 января 2022 года. Решением президента для них могут устанавливаться повышенные ставки по налогу за пользование недрами.

При исчислении налога на имущество юридических лиц налоговая база уменьшается на среднегодовую стоимость на новых нефтяных и газовых скважин в первые два года, начиная с месяца ввода их в эксплуатацию. По завершении действия данной налоговой льготы в отношении этих новых скважин в течении трёх лет применяется налоговая ставка, сниженная на 50% от установленной.

Добыча газа в 2022 году упала на 4%, или с 53,8 миллиарда до 51,6 миллиарда кубометров, газового конденсата — на 2,8%, до 1,29 миллиона тонн, свидетельствуют данные Агентства статистики. Добыча нефти незначительно увеличилась — с 774 тысяч до 787,8 тысячи тонн, или на 1,8%.

В 2022 году Узбекистан экспортировал газ на 910,9 млн долларов. Большая часть поставок пришлась на Китай. Китайская сторона сообщила об импорте узбекского газа на 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн долларов, или 18,2%, больше данных, о которых сообщал Узбекистан. Агентство статистики объясняло причины расхождений особенностями оценки таможенной стоимости товаров и разницей во времени учёта товаров. В то же время Узбекистан импортировал из Туркменистана газ на 281,9 млн долларов (+82,5%).

Кроме того, были снижены налоговые ставки:

на драгоценные и цветные металлы — с 10% до 7%, а по золоту для предприятий с преобладающей государственной долей — с 15% до 10%, в результате этого поступления по золоту снизились на 2,8 трлн сумов;

на радиоактивные металлы, редкие и редкоземельные элементы — с 10% до 8%, на вольфрам — с 10,4% до 2,7%;

на нерудные строительные материалы — в среднем в 2 раза, в результате сумма поступлений по ним снизилась на 55 млрд сумов, из них 45 млрд сумов приходится на песчано-гравийную смесь, несмотря на увеличение объёма её добычи на 2,5 миллиона тонн.

Объем добычи известняка заводами, использующими уголь в процессе производства цемента, увеличился почти в 10 раз. При снижении с 2022 года налоговой ставки на известняк для производства цемента в 2 раза сумма налоговых поступлений увеличилась в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом и составила 34,1 млрд сумов.

Остальные налогоплательщики, добывающие известняк для производства цемента, уплатили в бюджет 246,3 млрд сумов налога за пользование недрами, что на 304,1 млрд сумов (или в 2,2 раза) меньше по сравнению с 2021 годом. Это обусловлено снижением ими объёма добычи известняка для производства цемента на 1,3 миллиона тонн и налоговой ставки по этому виду полезного ископаемого в 2 раза, отменили в Минэкономике и финансов.

Ранее мы подробно писали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ на расследование радио «Озодлик» сообщал, что из 294 месторождений 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании

По данным на 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».