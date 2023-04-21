Добыча газа в Узбекистане в январе-марте 2023 года составила 12,3 млрд кубометров и снизилась на 9,6%, или 1,3 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, на которые обратила внимание «Газета.uz».

В январе было добыто 4,31 млрд (-7,5% по сравнению январём 2022 года) кубометров газа, в феврале — 3,85 млрд (-9%), в марте — 4,16 млрд (-12,96%).





Производство электроэнергии в первом квартале снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 19,5 млрд до 18,5 млрд кВт·ч. Согласно данным статистики, с 2020 года в первый квартал не наблюдалось падение выработки электричества.

Наибольшее падение производства электроэнергии зафиксировано в марте (-10,6%), тогда как в январе и феврале снижение составило 2% и 2,3%, соответственно.

Производство тепловой энергии за три месяца снизилось на 16,5% (в марте — на 36,4%), угля — на 14%, газового конденсата — на 9%. Добыча нефти увеличилась на 6,7%.

При этом, по данным Статагентства, промышленное производство в физическом объёме за первый квартал года выросло на 4,1%, хотя в январе-феврале отмечалось снижение на 3,9%.





«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в прошлом году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ на расследование радио «Озодлик» сообщал, что из 294 месторождений 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании.

По данным на 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».