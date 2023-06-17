Улугбек Розукулов, председатель правления компании «Узавтосаноат», избран председателем Федерации гимнастики Узбекистана, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Кандидатура главы компании, которая является генеральным спонсором федерации, была единогласно одобрена на внеочередной отчётно-выборной конференции федерации в НОК в субботу.

Улунбек Розукулов в своём выступлении отметил важность внимания к регионам, улучшения материально-технической базы специализированных гимнастических сооружений, поддержки и стимулировании перспективных спортсменов.

Ранее федерацию возглавлял предыдущий руководитель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков. В марте он был назначен и. о. хокима Ташкента. Позже главой «Узавтосаноат» был объявлен Улугбек Розукулов.