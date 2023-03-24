Улугбек Убайдуллаевич Розукулов назначен председателем правления компании «Узавтосаноат», сообщил «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Улугбек Розукулов (1969 года рождения, выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, окончил аспирантуру в институте экономике Российской Академии наук, кандидат экономических наук).

До назначения с 2018 года работал послом Узбекистана в Индонезии, с октября 2019 года также стал послом во Вьетнаме.

В 2017—2018 годы работал председателем правления национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» (ныне реорганизована в Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports).

До этого занимал должности заместителя премьер-министра Узбекистана — председателем правления компании «Узавтосаноат» (2015−2017 годы), исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Узбекистана, первого заместителя министра экономики, директора Департамента по внешним экономическим вопросам Кабинета Министров.

Напомним, предыдущий глава «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков был назначен исполняющим обязанности хокима Ташкента.