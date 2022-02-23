Председатель правления компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков избран президентом Федерации гимнастики Узбекистана, сообщила пресс-служба федерации.

Отчётно-выборная конференция федерации состоялась 22 февраля. На ней также был утверждён ряд других должностных лиц федерации: первым вице-президентом остаётся Руслан Мустаев, генеральным секретарём — Гёзал Филиппова, директором — Галина Израильбекова. С марта 2018 года обязанности главы федерации исполнял Руслан Мустаев.

В своём выступлении Шавкат Умурзаков подчеркнул, что Федерация гимнастики достигла немалого авторитета на международной арене — сегодня она входит в десятку лучших из 162 национальных федераций мира. Однако перед ней стоит «целый ряд нерешённых проблем».

«К большому сожалению, недостаточное внимание к проблемам, которые испытывала в последнее время федерация и в целом гимнастика, практически полное отсутствие финансирования вынудило ряд перспективных, высокопрофессиональных спортсменов и тренеров оставить любимое дело. Некоторые из них, получив выгодные предложения, уехали работать за рубеж. Впредь мы не должны этого допустить!» — заявил новый президент федерации.

Он назвал задачей номер один «возрождение былых традиций» узбекской гимнастики, сделав её одной из лучших в мире. «Сплотившись, мы должны вывести гимнастику на новый качественный уровень. В свою очередь, я приложу все усилия, чтобы каждая нами поставленная цель в кратчайшие сроки была достигнута», — сказал Шавкат Умурзаков.

До назначения руководителем автопрома Узбекистана Шавкат Умурзаков (1979 г. р.) с 2013 по 2018 годы возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре. Ранее — с июня 2011 года по сентябрь 2013 года — работал начальником отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Ташкентской области.

Компания «Узавтосаноат» на протяжении многих лет выступает главным спонсором Федерации гимнастики Узбекистана.