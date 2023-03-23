Кандидатура Шавката Бурановича Умурзакова рассматривается на пост хокима Ташкента, сообщили «Газете.uz» несколько независимых источников.

С июня 2018 года он работает председателем правления компании «Узавтосаноат».

Кроме того, Шавкат Умурзаков (1979 года рождения) в 2013—2018 годы возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, а с июня 2011 года по сентябрь 2013 года — отдел по борьбе с экономической преступностью и коррупцией прокуратуры Ташкентской области.

Напомним, 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке Джахонгира Артыкходжаева, который руководил столичной администрацией с апреля 2018 года. «Я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — заявил тогда глава государства.

С тех пор столичную администрацию в качестве исполняющего обязанности возглавляет бывший первый заместитель хокима Бахтиёр Рахмонов.