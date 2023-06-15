Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало негосударственную некоммерческую организацию Uzbekistan’s Club, сообщила пресс-служба Минюста.

Ранее ННО носила название «Центр содействия развитию кинематографии» и прошла перерегистрацию с учётом изменения названия и расширения целей.





Основными целями Uzbekistan’s Club является работа с узбекистанцами, добившимися успеха на международном уровне, создание и продвижение медиапродукции о них, развитие сотрудничества узбекистанцев, живущих за рубежом, повышение потенциала диаспоры и её вклада в развитие Узбекистана.

«Мы продолжим развивать медиаплатформу Uzbekistan’s Club для узбекистанцев, обеспечивая их непрерывное взаимодействие, а также давая возможность для молодых соотечественников найти трамплин для реализации целей», — говорится в сообщении ННО.

В начале апреля начала работать онлайн-платформа Uzbekistan’s Club. Команда клуба снимает серию фильмов «O‘zbekistonlik» об успешных узбекистанцах за рубежом. На данный момент состоялась презентация первой, второй и третьей серий.