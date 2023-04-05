Начала работать онлайн-платформа Uzbekistan’s Club, созданная для объединения узбекистанцев, добившихся успеха в разных сферах за рубежом.

«В мире немало узбекистанцев, добившихся успехов. Однако до сих пор не создана единая платформа, которая их объединяет. Теперь эту цель выполнит Uzbekistan’s Club. Проект призван объединить узбекистанцев со всего мира и стать мостом, соединяющим соотечественников со страной, где они родились и выросли, с единомышленниками», — сообщается в Telegram-канале проекта.

Команда клуба снимает серию фильмов «O‘zbekistonlik» об успешных узбекистанцах за рубежом. Уже состоялась презентация первой и второй серий, а премьера третьей ожидается в ближайшее время.

Героями третьего эпизода стали ведущий IT-архитектор одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Shell Мадина Бердиева и дирижёр Страсбургского филармонического оркестра Азиз Шохакимов, который ранее дирижировал оркестрами в России, Германии, Италии, Австрии, Великобритании, США, Японии, Канаде, Испании и Израиле.

Один из основателей проекта, замминистра молодёжной политики и спорта, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев отмечал, что молодёжь Узбекистана, которая составляет больше половины населения, «активно ищет свой путь, своё призвание, своё место в этом мире».

Всех успешных людей объединяет «желание к постоянному развитию. Именно это является главной задачей, стоящей перед Агентством по делам молодёжи, которое я возглавляю, — научить ребят и девушек верить в себя… После премьеры первого эпизода о соотечественниках в США мы получили комментарии от нашей молодёжи. Мы были очень рады, увидев интерес наших девушек к образованию. Тысячи родителей, увидев первый эпизод фильма, решили инвестировать в образование своих дочерей», отмечал он.