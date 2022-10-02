В посольстве Узбекистана в Берлине 1 октября прошли международный форум и премьера второго эпизода фильма «O'zbekistonlik», рассказывающего об узбекистанцах, добившихся успеха за рубежом.

В форуме приняли участие свыше 200 соотечественников, бизнесмены, представителей креативной индустрии, европейские дипломаты и эксперты.





В заключительной части форума состоялась премьера второго эпизода фильма «O'zbekistonlik». Премьеру гостям через видеообращение представил автор идеи, директор Агентства по делам молодёжи, сенатор Алишер Саъдуллаев.

По его словам, в Узбекистане молодёжь, которая составляет больше половины населения, «сейчас активно ищет свой путь, своё призвание, своё место в этом мире». Он отметил, что всех успешных людей в мире объединяет «желание к постоянному развитию».

«Именно это является самой главной задачей, стоящей перед Агентством по делам молодёжи, которое я возглавляю, — научить ребят и девушек верить в себя… После премьеры первого эпизода о соотечественниках в США мы получили комментарии от нашей молодёжи. Мы были очень рады, увидев интерес наших девушек к образованию. Тысячи родителей, увидев первый эпизод фильма, решили инвестировать в образование своих дочерей», — отметил он.

Второй эпизод «должен зажечь в глазах молодёжи веру в достижение успеха», заявил сенатор.

Фильм, снятый режиссером Мухлисой Азизовой и командой Uzbekistan’s Club, рассказывает о пути двух соотечественников и их достижениях.





Дмитрий Богданов родился в Ташкенте. Он получил высшее образование сначала в Ташкентском авиационном институте, а затем в Берлинском техническом университете. В зарубежном вузе он начал изучать направление авиации, но после первого семестра понял, что космические технологии его интересуют больше.

По словам героя фильма, решение сменить направление стало решающим в его жизни. В 2010 году он с коллегами из института основал компанию ExoLaunch, которая с тех пор стала одним из мировых лидеров по услугам запуска и развёртывания малых спутников в космосе. Сегодня компания работает со SpaceX, Virgin Orbit, «Роскосмосом» и другими компаниями.





Муштарий Шарифова из Навои изучала бизнес и менеджмент в Сингапурском университете развития менеджмента в Ташкенте, затем решила отправиться за границу и поступила в University of Europe for Applied Sciences в Берлине. Родители инвестировали в её образование, создав возможности для самореализации. Она прошла стажировку в Adidas, а затем стала первой узбекистанкой, работающей в Tesla. На сегодняшний день она занимает должность аналитика по планированию информационных технологий.

Фильм можно посмотреть на Youtube-канале Uzbekistan’s Club.

Второй эпизод / Первый эпизод

На форуме также представил проект O‘zbekistonlik.Food, где герои фильма принимают участие в гастрономическом шоу и рассказывают о «подводных камнях» жизни за пределами родной страны.

Форум O’zbekistonlik организован Министерством туризма и культурного наследия в сотрудничестве с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, компанией Orient Group, Агентством по делам молодёжи и национальным авиаперевозчиком Uzbekistan Airways.

Основная цель проекта — объединить узбекистанцев, живущих и работающих в зарубежных странах и добившихся успеха в различных сферах, создать «мост сотрудничества» между ними и Родиной, в том числе для реализации совместных проектов по укреплению интеллектуального и экономического потенциала страны.

Uzbekistan’s Club призвал узбекистанцев, добившихся успеха за границей, стать резидентами медиа-платформы.