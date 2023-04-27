В столице Франции 23 апреля прошли международный форум «O‘zbekistonlik. Generating Ideas» и премьера третьего эпизода фильма «O‘zbekistonlik», рассказывающего об узбекистанцах, добившихся успеха за рубежом.

По заявлению организаторов, цель парижского форума — объединить соотечественников на глобальном уровне и предложить новые идеи для развития страны. В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии на темы развития человеческого капитала, экологии и «зелёной» экономики, цифровых технологий и креативной индустрии.

В форуме приняли участие более 200 соотечественников, включая известных предпринимателей и общественных деятелей, посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев, заместитель председателя наблюдательного совета Rothschild & Со барон Эрик де Ротшильд и другие.

Очередная серия фильма «O‘zbekistonlik» показывает истории художественного руководителя и дирижёра Страсбургского филармонического оркестра Азиза Шохакимова и IT-архитектора в одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Shell Мадины Бердиевой.

Страсбургский филармонический оркестр, основанный в 1855 году, является одним из главных оркестров Национальной Рейнской оперы. Шохакимов возглавляет оркестр с сентября 2021 года.

Гостям форума была также представлена платформа Uzbekistan’s Club, ставящая целью объединить узбекистанцев, добившихся успеха, по всему миру.

Кроме того, как мы писали, в рамках форума прошла презентация арт-проекта Salty Lives («Солёные жизни»), который включил в себя фотовыставку портретов женщин Каракалпакстана, короткометражный фильм и выставку моделей одежды от дизайнеров Узбекистана, вдохновлённую Аральским морем.

Героями второго фильма «O‘zbekistonlik» (презентация проходила в Берлине) были глава компании по запуску спутников Exolaunch Дмитрий Богданов и аналитик в Tesla Муштарий Шарифова. Первый эпизод рассказывает о соотечественниках в США — Дильшоде Эргашевой, Аскарали Каримове, Мадине Исраиловой и Бобуре Акилханове.