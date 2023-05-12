Президент Шавкат Мирзиёев 11 мая на совещании по вопросам энергоснабжения поставил задачи по увеличению добычи угля в Узбекистане.

На мероприятии отмечалось, что в 2023 году спрос на уголь вырастет в 1,5 раза, поэтому министру горнодобывающей промышленности и геологии Бобиру Исламову поручено обеспечить увеличение добычи угля в этом году с 5,3 млн до 6,5 млн тонн (+22,6%).

В первом квартале производство угля в стране упало на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,1 млн до 989,1 тысячи тонн.

Рост спроса может быть связан с решением о переводе теплоснабжения части теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц Узбекистана на угольное топливо. В 2023 году ожидается перевод на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов для экономии газа.

Для этого угольному разрезу «Ангренский» компании «Узбекуголь» выделят кредит на 80 млн долларов.

Кроме того, ожидается запуск первой линии Шаргуньского угольного месторождения предприятия «Шаргункумир».

На угольные месторождения планируется привлечь 14 предпринимателей, которые будут производить 440 тысяч тонн угля в год.

«Я поручил хокимам областей покрыть [спрос] на 3,7 млн тонн угля. Хокимы разработали ежемесячные планы. Хокимы областей вместе с [Бобиром] Исламовым и [министром энергетики Журабеком] Мирзамахмудовым до 1 октября должны сформировать резерв угля на 1,5 млн тонн, до 1 ноября — в общей сложности 2 млн тонн. Не в декабре, а до ноября нужно доставить [уголь] для резерва», — заявил глава государства.

Летом 2022 года одни из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана «Ново-Ангренская ТЭС», «Ангренская ТЭС», а также предприятие по добыче угля и каолина «Узбеккумир» перешли в управление ООО Central Asia Energy.

Компания Central Asia Energy зарегистрирована в июне 2019 года в Ташкенте. Её руководителем указан Нодир Кахарович Назаров, ранее работавший председателем Народного банка. 100-процентным учредителем Central Asia Energy является казахстанское ТОО «Горные работы» — малое предприятие (со штатом до 5 человек), которое занимается земляными работами.

В начале 2023 года срок договора о доверительном управлении Ангренской теплоэлектростанции истёк и Кабинет министров Узбекистана не стал продлевать соглашение.

Прокурор города Ангрена Улугбек Хабилжанов сообщал, что причиной прекращения договора стало несвоевременное выделение средств на подготовку к осенне-зимнему сезону.

«Компания, принадлежащая казахстанцам, совсем перестала следить за тепловыми электростанциями. Неисправность наблюдалась дважды. 30 млрд сумов на подготовку к осенне-зимнему периоду выделены с опозданием. Мы вместе с хокимом предъявляем претензии по этому поводу с лета. Об этом доложили премьер-министру, и 2 января обе ТЭС были выведены из-под внешнего управления и переданы Минэнерго. Кроме того, был назначен новый руководитель. Деньги выделили после того, как [ТЭС] были полностью переданы нам, сейчас для устранения неполадок привлечена рабочая группа», — заявил тогда Улугбек Хабилжонов.

Позже стало известно, что Ново-Ангренская ТЭС осталась в управлении зарубежной компании.

Ангренская ТЭС по итогам девяти месяцев 2022 года понесла убытки на 111,8 млрд сумов. С момента передачи станции в доверительное управление общая сумма убытков достигла 577 млрд сумов. Стоимость чистых активов сократилась на 117 млрд сумов. При этом в 2017, 2018 и 2019 годах ТЭС была прибыльной.

Ново-Ангренская ТЭС завершила девять месяцев 2022 года с убытком в размере 169 млрд сумов. С момента передачи станции в доверительное управление накопленные убытки превысили 875 млрд сумов. Стоимость чистых активов — минус 440 млрд сумов.

«За три полных или неполных года накоплено 1,5 трлн сумов ущерба… Несмотря на столь катастрофические последствия, государство платило комиссионные этим удальцам за доверительное управление. Информация о выплаченных комиссиях никогда не разглашалась», — отмечал финансист Отабек Бакиров.

«Узбекуголь» завершил 2019 год с чистой прибылью в 5,4 млрд сумов, однако после перехода в доверительное управление по итогам 2020 года убытки составили 79,7 млрд сумов, 2021 года — 183,8 млрд сумов. В 2022 году предприятие отчиталось о получении прибыли в 20,5 млрд сумов, но уже в первом квартале 2023 года снова возникли убытки на 20,37 млрд сумов.

Сумма полученных компанией «Узбекуголь» банковских кредитов по итогам первого квартала составляет 1,1 трлн сумов.

Импорт угля

«Ангренская» и «Ново-Ангренская» ТЭС считаются крупнейшими импортёрами угля в Узбекистане, однако нет публичной информации о том, откуда и по какой цене завозится уголь.

«Газета.uz» сообщала, что за 11 месяцев 2022 года в страну поставлено 2,39 млн тонн угля за 105,8 млн долларов. Средняя цена импорта составила 44,1 доллара (+15,3% по сравнению с 2021 годом).

Импорт из Казахстана достиг 1,296 млн тонн за 51,1 млн долларов (39,4 доллара за тонну). Кыргызстан увеличил поставки до 1,03 млн тонн за 32,3 млн долларов (31,2 доллара за тонну), Россия — до 62,53 тысячи тонн за 21,78 млн долларов (347,8 доллара за тонну). Российский уголь обходится Узбекистану в 8,8 раза дороже казахстанского и в 11,1 раза дороже кыргызстанского.