С января 2023 года Ангренская теплоэлектростанция выведена из доверительного управления. Об этом сообщил хокимият Ангрена. Информацию «Газете.uz» также подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

По данным Минэнерго, Ангренская ТЭС возвращена компании «Тепловые электрические станции». При этом Ново-Ангренская ТЭС пока остаётся в доверительном управлении.

Ангренская ТЭС входит в состав объединённой энергетической системы Узбекистан. Она предназначена для электро- и теплоснабжения Ангрена и других районов Ташкентской области. Установленная мощность электростанции — 393 МВт. Станция работает на буром угле Ангренского месторождения. Оборудование ТЭС включает в себя турбоагрегаты мощностью 53 МВт, 54 МВт, 68 МВт, а также энергоблок мощностью 150 МВт.

В июне 2020 года «Газета.uz» сообщала, что АО «Ангренская ТЭС» вместе с «Янги Ангрен ТЭС», а также предприятием по добыче угля и каолина АО «Узбеккумир» перешли в управление ООО Central Asia Energy, учреждённой казахстанской компанией «Горные работы».

О планируемой передаче Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС казахстанской компании «Горные работы» ещё в июне 2019 года сообщал председатель «Тепловых электрических станций» Руслан Мубаракшин. Он отмечал, что станции перейдут в доверительное управление на три года. По его словам, планировалось максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля.

По итогам 2021 года Ангренская ТЭС заняла шестое место по убыточности среди компаний с госдолей — 87,6 млрд сумов.

Реакции

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что Ангренская ТЭС по итогам девяти месяцев 2022 года понесла убытки на 111,8 млрд сумов. С момента передачи станции в доверительное управление общая сумма убытков достигла 577 млрд сумов. Стоимость чистых активов сократилась на 117 млрд сумов. При этом в 2017, 2018, 2019 годах ТЭС была прибыльной. Ново-Ангренская ТЭС завершила девять месяцев 2022 года с убытком в размере 169 млрд сумов. С момента передачи станции в доверительное управление накопленные убытки превысили 875 млрд сумов. Стоимость чистых активов — минус 440 млрд сумов.

«То есть общество израсходовало свой капитал. За три полных или неполных года накоплено 1,5 трлн сумов ущерба… Несмотря на столь катастрофические последствия, государство платило комиссионные этим удальцам за доверительное управление. Информация о выплаченных комиссиях никогда не разглашалась», — отметил Отабек Бакиров.

Обе ТЭС считаются крупнейшими импортёрами угля в Узбекистане, однако нет публичной информации о том, откуда и по какой цене завозится уголь.

«Газета.uz» сообщала, что за 11 месяцев 2022 года в страну поставлено 2,39 млн тонн угля за 105,8 млн долларов. Средняя цена импорта также составила 44,1 доллара (+15,3% по сравнению с 2021 годом).

Импорт из Казахстана достиг 1,296 млн тонн за 51,1 млн долларов ($39,4 за тонну). Кыргызстан увеличил поставки до 1,03 млн тонн за 32,3 млн долларов ($31,2 за тонну), а Россия — до 62,53 тысячи тонн за 21,78 млн долларов ($347,8 за тонну).

Российский уголь обходится Узбекистану в 8,8 раза дороже казахстанского и в 11,1 раза кыргызстанского угля.

По мнению Отабека Бакирова, схема «ущерб государству, прибыль в карман» применялась и применяются ко всем активам, переданным в доверительное управление.

«Эти схемы должны быть полностью пересмотрены, им должна быть дана политическая оценка, чтобы не возвращаться к тем же ошибкам», — подчеркнул он.

Финансист попросил Агентство по управлению госактивами раскрыть данные, а прокуратуру — возбудить дело.

Блогер Кобил Хидиров (davletov.uz) считает, что в первую очередь необходимо создать правовые основы для доверительного управления, определить приоритет безопасности государства и национальных интересов, решить вопросы ответственности.

«До тех пор государственные активы не должны передаваться в доверительное управление. Затем необходимо провести проверку всех государственных активов, переданных в доверительное управление и обязать возместить причинённый ущерб (если таковой будет выявлен — ред.), понести политическую ответственность», — пишет блогер.

По его мнению, не оправдавшие себя и своих бенефициаров организации доверительного управления «не должны приближаться к каким-либо государственным активам, не должны участвовать в процессе приватизации, не должны участвовать в государственных закупках».

«Газета.uz» не смогла связаться с пресс-службой Агентства по управлению госактивами. В компании Central Asia Energy попросили перезвонить позже.