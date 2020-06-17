Шесть крупных предприятий Узбекистана — Ново-Ангренская и Ангренская ТЭС, «Узбекуголь», Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Ташкентский зоопарк и «Аммофос-Максам» — переданы в доверительное управление другим компаниям, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами. Что известно об управляющих компаниях?

Тепловые электростанции и угольная компания

Одни из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана «Янги Ангрен ТЭС», АО «Ангренская ТЭС», а также предприятие по добыче угля и каолина АО «Узбеккумир» перешли в управление ООО Central Asia Energy.





Компания Central Asia Energy зарегистрирована в июне 2019 года в Ташкенте. Ее руководителем указан Нодир Кахарович Назаров, ранее работавший председателем Народного банка. Он также является членом наблюдательных советов «Янги Ангрен ТЭС» и «Ангренская ТЭС».

100-процентным учредителем Central Asia Energy является казахстанское ТОО «Горные работы» — малое предприятие (со штатом до 5 человек), которое занимается земляными работами. Компанией, зарегистрированной в январе 2018 года, руководит Ердос Бакитжанович Мухамадиев.

О передаче Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС казахстанской компании «Горные работы» еще в июне 2019 года сообщал председатель «Тепловых электрических станций» Руслан Мубаракшин. Он отмечал, что станции перейдут в доверительное управление на три года. По его словам, планируется максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля.

Руслан Мубаракшин заявлял, что с компанией «Горные работы», которая также является совладельцем крупных угольных разрезов Казахстана, обсуждается вопрос поставки угля в Узбекистан.

Что касается «Узбекугля», то предприятие изначально планировали передать российской «Прогресс Гор Тех», однако позже это решение было отменено постановлением президента.

Ферганский НПЗ

Согласно постановлению президента от 10 апреля 2019 года, индонезийская PT Trans Asia Resources должна была получить 100% принадлежащей «Узнефтмахсулот» доли Ферганского нефтеперерабатывающего завода с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов. 25 апреля постановлением Кабинета Министров были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 млн долларов для оборотного капитала ФНПЗ. Кроме того, руководители компании Азам и Омон Аслановы из Узбекистана рассказывали о своих планах по модернизации завода и его дальнейшем развитии.

Однако, по данным АУГА, Ферганский НПЗ решено передать в доверительное управление СП ООО Jizzakh Petroleum.

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.





Сейчас состав учредителей выглядит так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%).

Руководителем Jizzakh Petroleum является Шокир Файзуллаев, ранее работавший председателем «Узбекнефтегаза» и замминистра экономики.

Ташкентский зоопарк

Как мы сообщали ранее, постановлением Кабмина от 13 апреля 2019 года Ташкентский зоопарк перешел в доверительное управление компании Wildlife Care.





Wildlife Care была зарегистрирована 12 июля 2019 года. 99.97% долей в компании владеет Falcon Hunting Solutions, которая занимается развитием трофейной охоты «как элемента экотуризма Узбекистана». Оставшиеся 0.03% принадлежат Абдулле Алихужаеву (в декабре соотношение было 95% против 5%).

Учредителем Falcon Hunting Solutions является Азиз Якубжанович Камилов — председатель Федерации дзюдо и вице-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана.





Wildlife Care в рамках инвестиционных обязательств должна вложить в развитие зоопарка 5 млн долларов в течение первых пяти лет, увеличить видовой состав животных, построить новые и реконструировать действующие вольеры, организовать центр реабилитации для животных и учебный центр повышения квалификации для сотрудников зоопарка, внедрить современные аудио- и видеовизуальные технологии.

Если управляющая компания полностью выполнит требования соглашения, договор с ней может быть продлен на срок до 30 лет.

«Аммофос-Максам»

АО «Аммофос-Максам» — одно из крупнейших предприятий Узбекистана, введенное в строй в 1969 году и производящее сложные азотно-фосфорные удобрения на базе фосфоритов Кызылкумского месторождения, а также является ключевым производителем аммофоса — высококонцентрированного комплексного азотно-фосфорного удобрения.





Учредителями компании являются АО «Узкимёсаноат» (51%) и корпорация Maxam Corp International S. L. из Испании (49%).

«Аммофос-Максам» передается в доверительное управление Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату. При этом с августа 2018 года госдоля АГМК находится в доверительном управлении иностранной компании SFI Management Group.

Ранее российский предприниматель Алишер Усманов заявлял, что SFI Management Group, также управляющая «Узметкомбинатом», «Узвторцветметом» и рядом других активов, принадлежит семье брата миллиардера Фаттоха Шодиева.

В Агентстве по управлению государственными активами также сообщили, что с момента основания АУГА было реализовано 1187 госактивов. С начала текущего года 359 госактивов проданы инвесторам за 391,2 млрд сумов, включая 294 — при условии инвестирования 3,2 трлн сумов и создании 5100 рабочих мест.

Отмечается, что в направлении организации эффективного управления государственными активами завершена реструктуризация шести секторов («Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго», «Узсувкурилиш», «Узсувтаъминот», «Узмиллийбанк», авиакомпания Humo Air), в том числе 95 системных предприятий.

В настоящее время проводится реструктуризация девяти секторов («Узпахтасаноат», «Уздонмахсулот», Навоийский ГМК, «Узагросервис», геологоразведочные, дорожно-строительные, издательские и полиграфические компании и футбольные клубы), в том числе 1184 системных предприятия.