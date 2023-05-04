С 1 мая 2023 года в Узбекистане платёжные организации при проведении денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) должны оформлять и предоставлять электронные счета-фактуры (ЭСФ) за услугу, в том числе при нулевой комиссии. То есть данные о переводах должны передавать налоговым органам.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 4 мая сообщил, что регулятор негативно относится к этому порядку.

«То, что мы не сообщили об этом через прессу, не означает, что мы не выразили своё мнение. После выхода указа мы донесли своё негативное отношение Налоговому комитету, Министерству экономики и финансов. Мы думаем, что наши взгляды более категоричны, чем обсуждения в СМИ», — заявил он.

По его словам, регулятор до сих пор не получил информации о конечной цели данного порядка.

«Этот порядок не будет применяться с 1 мая. Когда мы получим информацию о конечной цели, мы проверим на соблюдение конституционных норм и законов о банках касательно неприкосновенности [персональных данных]. Если эти принципы не будут соблюдаться, Центробанк не будет одобрять эти положения и другие нормы для использования на практике», — подчеркнул глава ЦБ, указав, что такие нормы должны согласовывать с регулятором.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что для истребования у банков информации о p2p-переводах должно быть принято положение, которое не может быть передано банкам без согласования ЦБ.

Критика

Введение порядка о формировании электронных счетов-фактур для переводов с карты на карту между физическими лицами предусмотрено указом президента Узбекистана от 10 февраля. При этом данной нормы не было при проведении экспертизы Министерством юстиции, и она не была согласована с Центральным банком. Такой порядок был включён Министерством экономики и финансов.

Это вызвало недовольство общественности и экспертов. Экономист Шухрат Курбанов в интервью Kun.uz отмечал, что обычно СФ оформляется между двумя юридическими лицами, то есть это не имеет отношения к физическим лицам.

«Операции клиентов являются банковской тайной. Но в случае налоговых нарушений есть пункт о получении информации. То есть Налоговый комитет может получить информацию в установленных порядке и случаях. Есть закон об отмывании денег, по которому налоговый комитет тоже может получить информацию. Есть конкретный порядок. В данном же случае речь идёт о получении информации о всех переводах без каких-либо законных оснований. В P2P-переводах все законно, это не преступление. Налоговый комитет является третьим лицом для банков. А согласно законодательству, третьим лицам информация не должна передаваться», — объяснял он.

Эксперт признал, что есть много продавцов, ведущих торговлю посредством переводов с карты на карту.

«Но в счёт-фактуре указывается информация не о получателе денег, а о том, кто переводит платёж. То есть, если он продаёт по карте, по СФ не определить продавца. Там содержится информация только об отправителе», — отмечал Шухрат Курбанов.

Финансист Отабек Бакиров в интервью изданию считает, что основная цель — не борьба со скрытой экономикой, а сбор информации и совершение желаемых действий.

«Я поддерживаю борьбу с теневой экономикой, но делать это нужно целенаправленно. Если есть 10 тысяч человек, торгующих p2p, нет необходимости контролировать 25 миллионов карт, чтобы с ними бороться», — заявил он.

Налоговый консультант Мурад Мухаммаджанов сообщил Kun.uz, что целью контроля p2p-переводов может быть зарабатывание денег на счетах-фактурах. Он выразил опасение, что налоговые органы получат возможность для блокировки перечисления средств некоторым физическим лицам.

В апреле 2020 года Налоговый комитет предложил проект постановления, согласно которому банки должны сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве p2p-транзакций более 10. После недовольства общественности проект не был принят. Торгово-промышленная палата и комитет Сената тогда заявили, что в Налоговом кодексе нет требования, чтобы банки информировали ГНК об обороте денег на картах физлиц. В ТПП также отмечали важность соблюдения закона о банковской тайне.