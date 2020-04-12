Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) выступил против предложения Государственного налогового комитета о внедрении информирования банками налоговых органов об обороте денег на картах физических лиц.

В ЕОПЦ отметили, что сегодня и опытные, и начинающие предприниматели активно используют каналы в социальных сетях для продвижения собственного бизнеса, увеличения продаж и получения прибыли.

Государственный налоговый комитет ранее представил оборотную сторону такой коммерции. В ГНК считают, что подобные интернет-магазины работают без регистрации, а при расчетах просят перевести деньги на карту физлица (Р2Р). Доход не декларируется и, следовательно, налогом не облагается, что приводит к расцвету теневой экономики.

В сообщении пресс-службы Uzcard отмечаются противоречия в проекте документа, предложенном ГНК. В пункте 3 проекта положения говорится, что со стороны налоговых органов будет запрашиваться следующая информация:

о денежных оборотах, перечисленных на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих статуса юрлица;

об остатках денежных средств на счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей;

по обороту поступивших денежных средств на всех банковских картах физических лиц, если в течение месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P свыше 10. Эта информация должна передаваться по защищенным каналам связи;

о счетах и реквизитах юридических лиц-резидентов, которые открыли счета за пределами Узбекистана, их остатки и денежные переводы.

Uzcard ставит вопрос о правомерности подобных действий, поскольку указанная информация, подлежащая к востребованию от банков, не соответствует статье 134 Налогового кодекса. В ней говорится, что по запросу налогового органа банк обязан в течение трех дней предоставить:

справку о наличии счетов и вкладов (депозитов) клиента в банке;

справку об остатках денежных средств на счетах и вкладах (депозитах) клиента;

выписки по операциям на счетах и по вкладам (депозитам) клиента;

другую информацию, связанную с исполнением налоговых обязательств налогоплательщика.

Кроме этого, проект противоречит статье 3 закона «О банковской тайне», где вышеупомянутые сведения являются банковской тайной, отмечает пресс-служба Uzcard.

Учитывая, что запрашиваемая информация предусматривает также предоставление идентификационных данных клиентов банков, в соответствии со статьями 14, 18, 19 и 21 закона «О персональных данных» предоставление информации в ГНК со стороны банков и дальнейшая их обработка должна осуществляться исключительно с согласия клиента, объясняли в ЕОПЦ.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 12 закона «О нормативно-правовых актах», ведомственные акты должны приниматься на основе законов и не должны противоречить им. Так как планируемая к получению информация охраняется и регулируется законом «О банковской тайне», получение такой информации посредством принятия ведомственного документа противоречит законодательству, отметили в компании.

«Страна прошла очень долгий и сложный путь становления национальной денежной системы, развития безналичного денежного обращения, формирования мощной нормативно-правовой базы и, по мнению платежной системы Uzcard, некорректно и нецелесообразно применять в нормативно-правовом документе банковские услуги, в частности P2P-услугу в качестве источника информации для контролирующих органов», — говорится в сообщении.

ЕОЦП подчеркивает, что данные действия приведут к росту недоверия со стороны населения и «перечеркнут десятилетия упорной и кропотливой работы, а также подорвут авторитет финансово-кредитных и связанных организаций».

Вместо развития и повышения привлекательности безналичных платежей и сокращения оборота наличных денежных средств предложенные нормы приведут к обратному процессу, который будет способствовать появлению новых схем обналичивания, увеличения оборота наличных денежных средств и ухода бизнеса в теневой сектор, уверены в Uzcard.

«Да, безусловно, должники должны платить по счетам, потому, учитывая противоречия в форме и характере запрашиваемой информации с действующим законодательством, целесообразно привести проект в соответствие с вышеприведенным законодательством и нормами налогового законодательства», — говорится в заявлении.

Применение услуги P2P в качестве источника информации, чтобы привлечь к ответственности уклоняющихся налогоплательщиков от уплаты налогов не решит вопрос сокращения объемов теневого рынка, а наоборот, будет способствовать его росту, создавая дополнительную нишу для развития коррупционных механизмов, отмечает Uzcard.

Ранее за пересмотр проекта документа выступили Торгово-промышленная палата и комитет Сената Олий Мажлиса.