7 апреля для обсуждения был опубликован проект постановления Государственного налогового комитета и Центрального банка Узбекистана, которым предлагается ввести порядок, по которому ЦБ и банки будут информировать ГНК об обороте на банковских картах клиентов. Планируется, что банки будут сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве транзакций P2P более 10.

Предложение вызвало широкий общественный резонанс. На момент публикации новости под проектом было оставлено 227 отзывов. Большинство выступили против принятия документа. Они пишут, что это предложение нарушает закон о банковской тайне, скажется на доверии граждан к банкам, а предприниматели перейдут на наличный расчет, увеличив долю теневой экономики. Некоторые считают информирование допустимым, но только при проведении расследований, т. е. по постановлению прокурора или суда.

ГНК представил свою позицию по этому вопросу. «Газета.uz» публикует текст с небольшой редактурой:

Во многих зарубежных странах в коммерческих банках работают системы AML (Anti-Money Laundering — «борьба с отмыванием денег») и KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента). В процессе их использования банки анализируют подозрительные операции и, при выявлении признаков незаконного денежного оборота, сообщают о них в налоговые органы и органы по борьбе с экономическими преступлениями.

В настоящее время налоговые органы Узбекистана не получают подобной информации от банков. Отсутствие контроля при этом является одним из основных факторов возникновения и развития «теневой экономики».

Только в январе 2020 года при анализе 185 предприятий, выручка от продаж которых снизилась, выявился факт совершения оборотов на сумму 6,3 млрд cумов через платежные карточки физических лиц. Всего за это время они осуществили 27519 транзакций. Эта сумма документально нигде не отражалась, налицо — факты уклонения от уплаты налогов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту отметил: «Пока мы не искореним „теневую экономику“, серьезно препятствующую нашим реформам, не может быть и речи о формировании здоровой конкуренции и благоприятного инвестиционного климата».

Учитывая вышеизложенное, разработан проект совместного постановления ГНК и ЦБ «О порядке электронной передачи Центральным банком и коммерческими банками Республики Узбекистан информации о банковских счетах Государственному налоговому комитету».

Для чего разработан этот документ?

Основная цель состоит в том, чтобы предприниматели осуществляли законную деятельность, не уклоняясь от уплаты налогов.

Нахождение в бесконтрольном режиме «бизнесменов», не узаконивших свою деятельность и осуществляющих денежные операции путем Р2Р (с карты на карту физлиц), наделяет их конкурентными преимуществами, в том числе связанными с ценой конечной продукции.

Это, в свою очередь, ущемляет права добросовестных налогоплательщиков, которые исправно выполняют свои налоговые обязательства.

Согласно документу, налоговые органы по запросу будут получать информацию от Центрального банка и коммерческих банков о счетах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и об осуществлении денежных переводов Р2Р (с карты на карту физлиц).

Полученная информация будет использоваться для сегментации налогоплательщиков по критериям риска без вмешательства человеческого фактора. На основе предоставленной информации будут выявляться торговые обороты, которые осуществляются без государственной регистрации, что является незаконной предпринимательской деятельностью.

При этом такая информация не будет общедоступной для всех сотрудников налоговой службы — анализ данных будет осуществлять автоматизированная система и только в Государственном налоговом комитете.

Что говорит об этом Налоговый кодекс?

Стоит отметить, что предоставление банками информации по счетам клиентов (как юридических, так и физических лиц) закреплено в статье 134 Налогового кодекса.

В соответствии с данной статьей, банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии (закрытии) счета, изменении реквизитов счета любого юридического или физического лица (далее в настоящей статье — клиент) в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

Порядок и формы сообщения банком информации устанавливаются Центральным банком по согласованию с Государственным налоговым комитетом.

По запросу налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента банк обязан в течение трех дней со дня получения письменного запроса выдать налоговым органам:

справку о наличии счетов клиента в банке; справку об остатках денежных средств на счетах клиента; выписки по операциям на счетах клиента; другую информацию, связанную с исполнением налоговых обязательств налогоплательщика.

Что касается вопроса о соответствии данных норм Закону «О банковской тайне», то статья 11 этого закона гласит:

«Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются органам государственной налоговой службы в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента (корреспондента) банка, в соответствии с законодательством».

Данные сведения непосредственно касаются налогообложения, поэтому постановление никак не противоречит вышеуказанному закону.

Стоит отметить, что при подготовке данного документа был изучен зарубежный опыт. К примеру, в таких странах, как Россия, Казахстан, Беларусь, Польша, Латвия, Литва налажена система обмена информацией между банками и налоговыми органами.

Цифровизация и «теневая экономика»

С развитием цифровизации сегодня в Узбекистане получила расцвет и электронная коммерция. Через Telegram-каналы, Instagram, Facebook, не выходя из дома осуществляются продажи товаров и услуг.

Ассортимент таких интернет-магазинов часто ничем не отличается от среднестатистических торговых точек, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательства. При расчете за товар или услугу такие «продавцы» в большинстве случаев просят перевести деньги на карту физического лица (Р2Р).

Как показывает практика, большинство из таких «предпринимателей» не прошли государственную регистрацию. Данный доход не декларируется и, следовательно, налогом не облагается, что приводит к расцвету «теневой экономики».

Так, в соответствии с документом, по запросу ГНК в течение 3 дней банки будут предоставлять в налоговые органы информацию о поступивших денежных средствах на все карты тех физлиц, общая сумма переведенных (Р2Р) за месяц средств которых превысит порог 30 млн сумов. При этом количество транзакций также должно быть больше 10. Эта информация будет передаваться по специальным защищенным каналам связи.

В каждом конкретном случае после получения информации налоговые органы будут проводить изучение на предмет регистрации каждого отдельного субъекта в качестве предпринимателя.

При этом сам факт поступления большой суммы на пластиковую карту физического лица — совсем не повод для взыскания налога, тем более в бесспорном порядке. Стоит отметить, что ГНК не будет запрашивать в коммерческих банках информацию касательно депозитов клиентов, дивидендов и сведений о заработной плате.

При выявлении факта незаконной предпринимательской деятельности будут предприняты необходимые меры для постановки на учет таких субъектов.

Что это даст

Предлагаемый порядок устанавливает механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками. Это обеспечит:

легализацию электронной коммерции путем своевременной постановки на учет в качестве субъектов предпринимательства;

создание достоверной базы налогообложения;

системное управление налоговыми рисками;

искоренение «теневой экономики» и создание благоприятного делового климата.

Документ предусматривает создание равных конкурентных условий для всех субъектов предпринимательства, получающих доход. Платить налоги — обязанность каждого, закрепленная Конституцией, и любой добросовестный налогоплательщик вправе справедливо рассчитывать на отсутствие избирательного принципа при налогообложении.