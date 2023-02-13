С 1 мая 2023 года платёжные организации при проведении денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) должны будут оформлять и предоставлять электронные счета-фактуры за услугу, в том числе при нулевой комиссии. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 10 февраля.

Планируемое изменение вызвало у общественности опасения о возможном повышении цен на услуги p2p-переводов. Финансист Отабек Бакиров предположил, что этого пункта, скорее всего, изначально не было в проекте указа президента и он был включён позже.

«Потому что ни по сути, ни по форме и стилю это не сочетается с другими пунктами. Самое главное, что этот пункт не создаёт благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, а наоборот, усложняет и удорожает её», — написал он.

При средней стоимости одного счёта-фактуры в 300 сумов и с учётом миллиардов транзакций в течение года это приведёт к дополнительным расходам в сотни миллиардов сумов, что в конечном итоге ляжет на плечи экономики и потребителей, считает специалист.

Разъяснение госоргана

В Министерстве экономики и финансов в ответ на реакцию общественности сообщило, что данная мера не затрагивает отношения между субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством, так как касается исключительно переводов между физлицами.

На сегодняшний день в стране работают 24 оператора электронных счетов-фактур, в том числе Soliq Servis Налогового комитета. Стоимость услуги колеблется от 270 до 450 сумов за один электронный счёт-фактуру.

«Запланированы меры по кардинальному снижению стоимости оказываемой услуги, а также упрощению порядка отправления электронных счетов-фактур. При этом операторы электронных счетов-фактур самостоятельно определяют стоимость оказываемых услуг, но снижение стоимости оказываемой услуги со стороны подразделения Налогового комитета позволит им также удешевить оказываемую услугу», — говорится в сообщении.

В частности, комитет заявил, что планирует снизить стоимость до 1 сума.

Какова цель нововведения?

На запрос «Газеты.uz» о цели введения такой меры в Налоговом комитете не ответили.

Отабек Бакиров напомнил, что с 1 января 2023 года по всем проектам нормативно-правовых актов (включая принятые), оказывающим воздействие на предпринимательскую деятельность, права, свободы и законные интересы граждан, а также окружающую среду, должна проводиться оценка регуляторного воздействия.

По его мнению, введением ЭСФ для p2p-транзакций «Налоговый комитет, то есть Министерство экономики и финансов, хочет заполучить и контролировать всю информацию о денежных переводах p2p». Он добавил, что Налоговый комитет вынашивал эту идею давно, но не мог реализовать «из-за противодействия общественности и других независимых структур правительства, а также Центрального банка».

В апреле 2020 года комитет предложил проект постановления, согласно которому банки должны сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве p2p-транзакций более 10. После недовольства общественности проект не был принят. Торгово-промышленная палата и комитет Сената тогда заявляли, что в Налоговом кодексе нет требования, чтобы банки информировали ГНК об обороте денег на картах физлиц. В ТПП также отмечали важность соблюдения закона о банковской тайне.

Нынешние поправки не были обсуждены с Центральным банком и с другими министерствами, отметил Отабек Бакиров.

Реакция Минюста

Министерство юстиции сообщило, что проводило экспертизу проекта указа президента и оценку регуляторного воздействия до его принятия.

«В то же время сообщаем, что в проекте, представленном Министерству юстиции, не было абзаца 4 пункта 7», — заявили в министерстве. Это значит, что пункт об ЭСФ для p2p-переводов появился после того, как Минюст провёл экспертизу и оценку документа.

«Газета.uz» направила запрос в Центральный банк Узбекистана и ожидает ответа.