7 апреля для обсуждения был представлен проект постановления Государственного налогового комитета и Центрального банка Узбекистана, которым предлагается ввести порядок, по которому ЦБ и банки будут информировать ГНК об обороте на банковских картах физических лиц (при превышении суммы в 30 млн сумов и при количестве транзакций P2P более 10).

Предложение вызвало широкий общественный резонанс. Под проектом документа было оставлено более сотни негативных отзывов.

ГНК выступил с разъяснением своей позиции. В комитете отметили, что некоторые предприниматели через карты уклоняются от налогов, что приводит к «расцвету теневой экономики».

В ответ на жалобы предпринимателей и общественности Торгово-промышленная палата Узбекистана подготовила заключение по проекту.

ТПП считает, что предлагаемый проект не соответствует требованиям закона «О банковской тайне» и Налоговому кодексу. По статье 11 закона «сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются органам государственной налоговой службы в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента (корреспондента) банка, в соответствии с законодательством».

«В законе четко определена цель предоставления сведения, относящиеся к банковской тайне. Поэтому, придерживаясь требований положения, можно запрашивать только информацию, касающейся вопросов налогообложения», — отмечает палата.

В ТПП рекомендовали изучить опыт передовых стран и учесть, что строгое соблюдение банковской тайны повысит доверие иностранных инвесторов и местных предпринимателей к банкам.

Согласно статье 134 Налогового кодекса, банк обязан представить по запросу налогового органа информацию о наличии счетов и вкладов (депозитов) клиента в банке, их остатках, выписки и другую информацию, связанную с исполнением налоговых обязательств.

Требования представлялась по запросу информацию по обороту поступивших средств на картах физлиц в Налоговом кодексе нет. Поэтому ТПП предлагает вообще исключить этот пункт из проекта.

Заместитель председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ Одилжон Иминов также заявил, что в обсуждаемый документ включены нормы, не предусмотренные Налоговым кодексом.

«Сведения об обороте поступивших денежных средств на банковских картах физических лиц не нашли своего отражения в статье 134 Налогового кодекса… В связи с этим документ, который является предметом широкого обсуждения, должен быть пересмотрен на основании Налогового кодекса», — отметил сенатор.

Обсуждение проекта документа (на узбекском языке) продлится до 21 апреля.