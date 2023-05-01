С 1 мая 2023 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая повышение зарплат, выдача ипотеки лицам без официального дохода, требование об установке солнечных панелей на крышах новостроек и другое. Обзор подготовлен в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Повышение зарплат и БРВ

С 1 мая повышается зарплата работников бюджетных организаций и базовая расчётная величина (БРВ), которая применяется при определении суммы налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за государственные услуги и выдачу лицензий.

В частности, минимальный размер оплаты труда повышается с 920 до 980 тысяч сумов (+6,5%), а БРВ — с 300 до 330 тысяч сумов (+10%).

Возврат НДС лицам из социального реестра

Лицам, включённым в «Единый реестр социальной защиты», с 1 мая будет возвращаться НДС (12% от суммы покупки), уплаченный при приобретении баранины, мяса птицы, говядины, яиц и растительного масла.

Продление льготы по соцналогу за молодых сотрудников

С 1 мая 2023 года по 1 января 2025 года в Узбекистане вновь вводится порядок возврата социального налога работодателю при найме молодёжи до 25 лет.

Воспользоваться льготой могут все работодатели, кроме бюджетных организаций, государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50% и более, а также плательщиков социального налога по ставке 1%.

Скидка за быструю оплату штрафов

С 1 мая cкидка за быструю оплату штрафа станет больше и распространится на судебные решения. В частности, правонарушитель освобождается от оплаты оставшейся части штрафа, если добровольно оплатил 50% суммы штрафа в течение 15 дней или 70% — в течение 30 дней.

Ограничение размера комиссии за приём платежей у населения

с 1 мая 2023 года комиссионные платежи (сборы) за оказанные платёжные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут взыскиваться не с плательщика — физического лица, а путём вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.

При этом размер комиссии будет определён до 1% суммы платежа (за штрафы, услуги ЖКХ и другие), однако их общая сумма не может превышать 20% БРВ (60,6 тысячи сумов).

Выдача льготных транспортных карт

Льготные транспортные карты, дающие право бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском пассажирском транспорте (кроме маршрутных и линейных такси), теперь будут выдаваться не только в Ташкенте, но и во всех городах Узбекистана.

Для получения льготной транспортной карты необходимо обратиться в территориальные управления транспорта или в Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

Солнечные панели — на крышах новостроек

С 1 мая в Узбекистане вводится требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши сдаваемых в эксплуатацию многоэтажных домов.

Заправки на ВИЭ и ограничение подключения к газовым сетям

С 1 мая на всех заправочных станциях (автобензин, сжиженный и сжатый газ) не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрываться за счёт солнечных панелей.

С этой же даты запрещается выдача технических условий для подключения к сетям природного газа новым создаваемым тепличным хозяйствам и производителям цемента, кирпича и извести.

Ипотека лицам без официального дохода

С 1 мая банкам разрешается выдавать ипотечные кредиты физическим лицам, не имеющим официального дохода. При определении их платёжеспособности будут учитываться оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.

Банки также получат право устанавливать дифференцированные ставки по ипотечным кредитам (без субсидий), исходя из суммы первоначального взноса, срока льготного периода и других показателей.

Для ускорения использования средств, выделенных на субсидии, срок действия субсидии будет сокращён с 12 до 4 месяцев.

Цены на лекарства будут контролировать через приложение ГНК

С 1 мая цена лекарства, приобретённого в аптеке, будет автоматически проверяться при сканировании чека с QR-кодом, полученного в аптеке, в приложении Государственного налогового комитета.

Цены будут в автоматическом порядке сопоставляться с розничными референтными ценами лекарственных средств в информационной системе Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

В случае выявления завышения наценок к установленным розничным ценам сообщение об этом будет в автоматическом порядке отправляться в государственный орган, специально уполномоченный на защиту прав потребителей, для принятия меры.

Компании смогут оформлять договоры на коммунальные услуги онлайн

Юридическим лицам разрешается оформление в электронной форме договоров по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевым водоснабжением, оказанию услуг канализации и телекоммуникации, отчётов об их потреблении, разовых и периодических документов по договорной величине на очередной период.

Учебные курсы по гендерному равенству

С 1 мая в системе переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров будут организованы учебные курсы (часы) по правам человека и гендерному равенству.

Кроме того, лица, ухаживающие за ребёнком с инвалидностью, находящимся на лечении в медицинском учреждении, получат бесплатное питание. Членам семей погибших военнослужащих предоставят социальную поддержку.