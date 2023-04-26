Указом президента Узбекистана от 26 апреля с 1 мая текущего года по 1 января 2025-го работодателям при найме работников не старше 25 лет вновь будут возвращать социальный налог. Льгота была введена с 1 мая 2021 года и действовала до 1 января 2023 года.

Воспользоваться льготой могут все работодатели, кроме бюджетных организаций, государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50% и более, а также плательщиков социального налога по ставке 1%.

Социальный налог возмещается при условии осуществления молодыми работниками непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев начиная с седьмого месяца.

О планах вновь предоставить данную льготу президент Шавкат Мирзиёев заявил на недавнем совещании по вопросам молодёжной политики.

Согласно озвученной тогда информации, за полтора года льготой воспользовались более 9000 предприятий, которым из государственного бюджета было возвращено 150 млрд сумов. Была обеспечена занятость 100 тысяч молодых людей.