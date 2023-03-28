Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 марта подписал указ о повышении на 7% минимальных размеров пенсий, заработной платы и базовой расчётной величины. Об этом было сообщено на брифинге пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

Пенсии и пособия повышаются с 1 апреля, а зарплаты работников бюджетных организаций и базовая расчётная величина — с 1 мая.

Пенсии и пособия

Базовая величина исчисления пенсии составит 347 тысяч сумов (сейчас — 324 тысячи), минимальный размер пенсии по возрасту составит 677 тысяч сумов (633 тысячи), минимальный размер пенсий по инвалидности, в том числе пенсии по инвалидности при неполном стаже работы (а также размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства) — 747 тысяч (698 тысяч).

Другие виды пенсий и пособий:

размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства — 747 тысяч сумов;

минимальный размер пенсий, включая надбавки, лицам, ставшим инвалидами в результате войны 1941−1945 годов, и ее участникам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 3,296 млн сумов;

размер пенсий по возрасту для получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту (677 тысяч сумов) до 747 тысяч сумов — 747 тысяч сумов;

размер пособия престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 535 тысяч сумов;

минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты — 535 тысяч сумов;

размер пособия законному представителю ребёнка, занятому уходом за ребёнком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе, — 535 тысяч сумов в месяц;

размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца — 535 тысяч сумов с прибавлением по 198 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи;

минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца — 535 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

Сообщается, что повышение коснётся 4,4 миллиона пенсионеров страны. Предыдущее повышение пенсий было с 1 мая прошлого года

МРОТ и БРВ

Минимальный размер оплаты труда повышается до 980 тысяч сумов в месяц (сейчас — 920 тысяч).

Базовая расчётная величина составит 330 тысяч сумов (сейчас — 300 тысяч).

Повышение зарплат коснётся 2 миллиона сотрудников бюджетных организаций, говорилось на брифинге.

До этого зарплаты бюджетникам повышались с 1 июня прошлого года — в среднем на 12%.

На повышение зарплат и пенсий из государственного бюджета дополнительно выделяется 8,1 трлн сумов.