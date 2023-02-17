С 1 мая в Узбекистане вводится требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши сдаваемых в эксплуатацию многоэтажных домов. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 февраля об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосберегающих технологий в 2023 году.

Документом также утверждён план обеспечения установками ВИЭ 765 многоэтажных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2023 году. На министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Батыра Закирова, заместителя председателя Совета министров Каракалпакстана, заместителей хокимов областей и Ташкента по вопросам строительства возложена персональная ответственность за обеспечение выполнения плана.

Министерству строительства и ЖКХ поручено совместно с региональными властями в недельный срок «обеспечить создание компаний по установке и обслуживанию солнечных панелей на многоэтажных домах с привлечением субъектов предпринимательства».

Минстрой также должен совместно с Министерством энергетики и Таможенным комитетом в течение месяца повысить квалификацию специалистов компаний по установке и обслуживанию солнечных панелей в регионах «с формированием у них необходимых навыков и донесением до них технических сведений».