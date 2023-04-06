С 1 мая граждане Узбекистана, включённые в Единый реестр социальной защиты, смогут получить возврат НДС при покупке ряда потребительских товаров. Это предусмотрено постановлением президента от 5 апреля.

При приобретении баранины, мяса птицы, говядины, яиц и растительного масла физлицам из реестра соцзащиты вместо 1% от суммы покупки (в виде кэшбека от Налогового комитета) будет возвращаться уплаченная сумма НДС (12%).

Как пояснили в Налоговом комитете, чтобы вернуть НДС, потребитель должен скачать мобильное приложение Soliq, пройти регистрацию с помощью Face ID и отсканировать в приложении QR-код чека о покупке.

При возврате НДС учитывается:

включён ли приобретённый товар в перечень товаров, при покупке которых НДС подлежит возврату;

включён ли покупатель в Единый реестр социальной защиты;

зарегистрирован ли предприниматель в качестве плательщика НДС.

Если потребитель из реестра регистрирует чек, в котором вместе с товарами, при покупке которых возвращают НДС, есть и другие виды товаров, то за первые он получает возврат 12% НДС, а за другие товары — 1% кешбэка.

Если предприниматель не является плательщиком НДС, то при покупке указанных товаров клиенту возвращается 1% кешбэка.

Сумма НДС будет начислена через мобильное приложение Soliq после 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором зарегистрирован чек.

Летом 2022 года замминистра экономики и финансов Дилшод Султанов заявил, что эффект от льгот по НДС «был никаким» и их продление нанесёт вред экономике. Он также признавал разрывы цепочки налога в сфере общепита из-за обнуления НДС на мясо и другое продовольствие. Тогда Дилшод Султанов анонсировал разработку более адресных льгот по НДС.

В недавнем интервью «Газете.uz» замминистра рассказал, что установление дифференцированных ставок или предоставление льгот по НДС является неэффективной мерой по снижению стоимости товаров (услуг), так как от снижения ставок или от предоставления льгот наибольшую выгоду получают лица, которые их потребляют в большем количестве, считает он.

«Поскольку состоятельные граждане потребляют больше, чем граждане с низкими доходами, то выгоды от льгот по НДС (при условии, что за счёт льгот обеспечено снижение цен) получают именно они», — подчеркнул он.

По его словам, предоставление адресной поддержки социально-уязвимым слоям населения через возмещение, а не через освобождение от НДС является одним из современных механизмов их поддержки.