Президент Узбекистана подписал постановление о создании для населения удобств при оплате административных штрафов и снижения на него штрафной нагрузки.

Согласно ему, с 1 мая упрощается система добровольной оплаты штрафов за административные правонарушения.

Правонарушитель освобождается от оплаты оставшейся части штрафа, если добровольно оплатил 50% суммы штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему решения о наложении штрафа, а также если оплатил 70% штрафа в течение 30 дней.

Это распространяется также на штрафные санкции, применяемые на основании судебных решений.

Отметим, что сейчас правонарушитель освобождается от оставшейся суммы штрафа при добровольной уплате 70% штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа. Но этот порядок не применяется в случае наложения штрафа судом за совершение административного правонарушения.

Кроме того, в постановлении указано, что в сфере погашения и снятия судимости государственные услуги должны оказываться в проактивной форме.

Так, с 1 сентября:

сведения о погашенной судимости или снятии судимости формируются в Единой информационной системе «Оперативные сведения» Министерства внутренних дел в режиме онлайн автоматически;

справка о погашенной судимости или снятии судимости автоматически направляется в персональный кабинет соответствующего лица на Едином портале интерактивных государственных услуг безвозмездно не позднее дня, следующего за датой погашения или снятия судимости.

При этом в Единой информационной системе «Электронная уголовно-правовая статистика» будут автоматически отображаться сведения о добровольно оплаченных штрафах, взысканных штрафах и лицах, снятых с пробационного учета.