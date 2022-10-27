С 1 мая 2023 года цена лекарства, приобретённого в аптеке, будет автоматически проверяться при сканировании чека с QR-кодом, полученного в аптеке, в приложении Государственного налогового комитета. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по обеспечению населения качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» от 26 октября. Новый порядок вводится для усиления общественного контроля в розничной торговле лекарственных средств.

Согласно постановлению, при регистрации в мобильном приложении чека, предоставленного аптекой, цены лекарственных средств в автоматическом порядке будут сопоставляться с розничными референтными ценами лекарственных средств в информационной системе Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

В случае выявления завышения наценок к установленным розничным ценам сообщение об этом будет в автоматическом порядке отправляться в государственный орган, специально уполномоченный на защиту прав потребителей, для принятия меры.

При признании цены по закупочному чеку выше розничной референтной цены по итогам проверки с правонарушителя будет взыскиваться штраф в установленном порядке.

Неуказание в закупочном чеке полной суммы приобретаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения признаётся нарушением законодательства о правилах торговли или оказания услуг.

Агентству по развитию фармотрасли поручено до 1 марта за счёт внебюджетных средств внедрить информационную систему учёта и контроля фармацевтической продукции, предусматривающую процессы начиная от производства лекарственных средств до результатов их потребления.