Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 апреля подписал указ о программе обеспечения населения жильём за счёт ипотечных кредитов «на рыночных принципах» в 2023 году, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, с 1 мая банкам разрешается выдавать ипотечные кредиты физическим лицам, не имеющим официального дохода. При определении их платёжеспособности будут учитываться оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.

Банки также получат право устанавливать дифференцированные ставки по ипотечным кредитам (без субсидий), исходя из суммы первоначального взноса, срока льготного периода и других показателей. Президент Узбекистана ранее заявил, что граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешёвый кредит в банке.

Для ускорения использования средств, выделенных на субсидии, срок действия субсидии будет сокращён с 12 до 4 месяцев. При этом гражданам, не воспользовавшимся своим сертификатом в течение этих месяцев, будет предоставлено право повторно обратиться за субсидией. Заявления по субсидиям принимаются с 1 мая по 1 декабря.

Кроме того, с 1 мая внедряется порядок выдачи субсидий на льготных условиях преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, преподающим специальные предметы или руководящие учебной практикой по таким направлениям, как инженерия, обработка и строительство.

Фонду реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ, суверенный фонд страны) поручено выделить республиканскому бюджету 100 млн долларов по ставке на 2 процентных пункта ниже основной ставки ЦБ (сейчас — 14%) с условием возврата до 1 мая 2028 года.

Министерство экономики и финансов должно разместить в апреле на банковские депозиты средства на 3 трлн сумов за счёт республиканского бюджета. При этом министерство может увеличить объём средств на ипотеку, исходя из ликвидности госбюджета.

Из этой суммы 500 млрд сумов будет направлено на пополнение оборотных средств строительно-подрядных организаций. Минэкономфин выделит банкам средства по ставке на 2 п. п. ниже основной ставки ЦБ (12%), а застройщики смогут получить кредиты сроком до 18 месяцев по ставке Центробанка (14%).

С 1 мая банкам разрешат принимать в качестве залога завершённой части (этажей) строящихся многоквартирных домов. Сейчас это можно сделать только по завершении кровельных работ.

С этой же даты продолжится практика рефинансирования ипотечных кредитов, выделенных дольщикам-физлицам.

Всего в 2022 году планируется выделить 44690 кредитов на 10,73 трлн сумов, включая 9,6 трлн сумов — из госбюджета, 1,1 трлн сумов — из средств Компании по рефинансированию ипотеки.

До 31 декабря 2024 года Государственный фонд поддержки предпринимательства сможет предоставлять частным подрядчикам поручительство и компенсации до 24 месяцев по сумовым кредитам банков, выделенных на строительство домов с 9 и более этажами, в других городах — 7 и более этажей, в сельской местности — 5 и более.

При этом:

компенсация выплачивается в части кредита, не превышающей 5 млрд сумов за каждый многоквартирный жилой дом (поручительство — до 2,5 млрд сумов), независимо от суммы кредита;

для предоставления поручительства и компенсаций количество квартир площадью не более 70 кв. м должно составлять не менее 70% от общего количества квартир в строящемся доме.

Согласно документу, ипотечная программа «Мой первый дом» в порядке эксперимента стартует с Зангиатинского района Ташкентской области. Комплекс расположится на территории махалли «Туркистон».

Как сообщалось ранее, для реализации этой программы при Министерстве строительства будет создана специальная жилищная компания. В Зангиатинском районе будет выделено 36 га земли, на которых планируется построить 58 многоквартирных энергоэффективных домов для 2500 семей, социальные объекты и развлекательные центры.

За счёт реализации предпринимателям торговых и коммерческих площадей можно снизить себестоимость квартир, отмечал глава государства.

Ожидается, что ежемесячные платежи за 2−3-комнатные квартиры в этих домах будут ниже текущих субсидируемых ипотечных платежей.