С 1 мая 2023 года на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и автогазозаправочных станциях становится обязательной установка электронных измерительных приборов и онлайн-видеокамер, которые должны быть интегрированы с системами налоговых органов. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 10 февраля.

С этой же даты интегрировать свои системы с информационной системой налоговых органов обязаны операторы приёма и ведения учёта хлопка-сырца, зерна или риса.

Указом также предусмотрено, что платёжные организации при проведении денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) должны будут оформить и предоставить электронные счета-фактуры за услугу.

Документом вносятся поправки в систему выплаты 1% кешбэка при сканировании чека с QR-кодом. Сейчас этот порядок не распространяется на чеки покупок автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплаты коммунальных услуг и связи. В список исключений теперь добавляются чеки самозанятых лиц.

В январе 2021 года Минэнерго сообщало о внедрение автоматизированной системы учёта газа на АГНКС. Онлайн-контроль сделает невозможным вмешательство в работу газоизмерительного оборудования и предотвратит хищение газа, заявляли в министерстве.

В августе 2022 года глава Администрации президента Сардор Умурзаков отметил, что настоящие хищения и потери газа происходят на газовых заправках. «Пришло время поднять всё это и привлечь их до уголовной ответственности. Все они должны ответить перед законом. До каких пор они будут воровать газ?» — заявил он.