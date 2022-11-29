Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на переговорах в Москве обсуждали создание «тройственного газового союза» (Россия + Казахстан + Узбекистан). Цель механизма — координация по транспортировке газа, приводит его слова Tengrinews.kz.

«Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трёх стран для поиска рационального решения данного вопроса с учётом интересов всех заинтересованных сторон», — отметил Руслан Желдибай.

Накануне Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Владимир Путин предложил создать «некий трёхсторонний союз» России, Казахстана и Узбекистана, и что Казахстан готов рассмотреть это предложение.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идёт о газовой сфере», — отметил президент Казахстана.