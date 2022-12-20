Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту во вторник заявил, что в следующем году «ситуация в сфере общественного транспорта изменится кардинально».

«Для города Ташкента будут приобретены дополнительно 1000 современных автобусов, будут запущены 7 станций надземного метро. За счёт этого для более 500 тысяч человек населения и гостей столицы будут созданы дополнительные удобства», — сказал глава государства.

Для повышения качества перевозки пассажиров в регионах будет также налажено движение 1000 автобусов, добавил он. Это позволит упростить передвижение 1 миллиона человек в 300 махаллях со сложной ситуацией в сфере общественного транспорта.

«Даст Бог, до праздника Навруз (21 марта — ред.) мы доставим в республику 2000 автобусов. Мы обязаны это сделать. Люди этого требуют», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент не упомянул другие виды общественного транспорта, например, трамвай.

О планах вернуть трамвай в Ташкент Шавкат Мирзиёев заявил 10 февраля во время визита в Самарканд — единственный город страны, где действует этот вид электротранспорта. В ноябре Минтранс сообщал, что исследует необходимость возвращения трамвая в столицу.

На днях Шавкат Мирзиёев поручил улучшить работу общественного транспорта столицы, заявив о планах поставить к марту 1000 автобусов. К этой работе привлечены МВД, Национальная гвардия и МЧС.