Тысячу новых автобусов большой вместимости для Ташкента, о планируемой закупке которых говорилось во вторник на презентации с участием президента, поручено поставить уже к марту. Об этом на заседании в Учтепинском районе столицы 13 декабря сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня я дал поручение премьер-министру [Абдулле Арипову] доставить в Ташкент к марту 1000 автобусов. Нам нужно реформировать общественный транспорт. Наряду с достижениями у нас есть и масса недостатков», — сказал глава государства.

Президент заверил, что реформа транспортной системы столицы всегда находится в центре внимания. Он добавил, что ни одному региону Узбекистана не предоставляется столько возможностей, как Ташкенту.

«Что было бы, если бы мы не построили новые линии метро? Если бы мы не построили новую дорогу в Сергели, как бы сложилась ситуация с пробками? Конечно, были бы пробки», — добавил он.

В начале года сообщалось о планах приобрести 1063 автобусов и электробусов до конца 2025 года.