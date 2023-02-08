Президент Шавкат Мирзиёев 8 февраля ознакомился с ходом строительства продолжения линии надземного метро от Куйлюка до Сергели в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства. Президент также проехался по новому отрезку метро.

Первый этап надземной линии был запущен в августе 2020 года. В декабре того же года была открыта Сергелийская ветка, являющаяся продолжением Чиланзарской линии.

На строящемся сейчас участке от Куйлюка до Сергели протяжённостью около 12 км предусмотрено открытие 7 станций. К настоящему времени завершены 5 станций до массива Строителей.

«За последние годы мы накопили опыт и в этой сфере. Построено 7 станций метро на Куйлюкском направлении и 5 станций в Сергели. Если раньше ташкентским метрополитеном пользовались 240 тысяч пассажиров, то сегодня их количество превысило 600 тысяч. Наш план — 1 миллион пассажиров. Если бы не начали это в своё время, в городском транспорте мог произойти коллапс», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В ближайшие месяцы будет сдан в эксплуатацию 4-километровый отрезок от массива Строителей до станции «Кипчак». Запуск нового отрезка планируется к Наврузу (21 марта).

Время в пути между Куйлюком и Сергели на метро, как ожидается, составит 15 минут. Линия сможет перевозить около 40 тысяч пассажиров в день.

С завершением данного этапа общая протяжённость линий Ташкентского метрополитена составит более 70 км, а количество станций достигнет 50. Суточный пассажиропоток вырастет до 650 тысяч человек.

Предполагается, что благодаря запуску нового отрезка автотрафик на маршруте Куйлюк-Сергели сократится на 12%.