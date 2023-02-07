Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля провёл совещание по вопросам снижения уровня инфляции в текущем году.

Инфляция является не только макроэкономическим показателем, но и фактором, влияющим на доходы и уровень жизни населения, отмечает пресс-служба главы государства. По итогам 2022 года инфляция в нашей стране составила 12,3% (наивысший показатель за три года). В этом году, «задействовав все экономические механизмы», планируется снизить этот показатель до уровня ниже 10%.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что для этого необходимо увеличить объёмы производства потребительских товаров, в том числе продуктов питания, снизить затраты на их логистику «от поля до стола» и обеспечить их ценовую доступность. Он дал указания по эффективному использованию 200 тысяч гектаров земель, выделенных населению для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Для системной организации этих мероприятий поставлена задача разработать отдельные «дорожные карты» по каждому району и города исходя из потенциала регионов.

Для повышения доходов населения планируется привлекать их свободные средства на финансовый рынок. В частности, объем банковских депозитов населения за последние три года увеличился в 2 раза, однако в этой сфере ещё много незадействованных возможности, отмечалось на совещании.

Заместитель советника gрезидента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Обид Хакимов сообщил, что в Узбекистане сегодня около 45% населения имеют сбережения, но они не хранят их в банке (по данным Всемирного банка, только 3% взрослого населения хранят деньги в депозитах).

В связи с этим президент поручил расширить привлекательные для населения виды финансовых услуг.

Центробанк Узбекистана прогнозирует рост инфляции в 2023 года на уровне 8,5−9,5%. О важности снижения государственных расходов, чтобы удерживать рост инфляции, говорили глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов и бывший министр финансов, ныне первый заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Тимур Ишметов.

«Узбекистан должен сосредоточиться на сокращении дефицита госбюджета ради обеспечения фискальной дисциплины, считает министр финансов Тимур Ишметов. «Наша политика должна быть скоординирована для борьбы с инфляцией…, даже если нам придётся сократить все наши расходы. Но это во благо», — сказал Ишметов.

Международный валютный фонд в ноябре предупредил о рисках замедления экономики и укоренения инфляции в Узбекистане, в том числе из-за неопределённостей в мире.