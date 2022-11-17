Миссия Международного валютного фонда с 7 по 15 ноября совершила визит в Узбекистан для встреч с официальными органами с целью обсуждения текущей экономической ситуации и перспектив, а также приоритетов политики. По завершении миссии опубликовано заявление, которое «Газета.uz» приводит с небольшими сокращениями.

В текущем году экономика Узбекистана продолжала демонстрировать высокие показатели, несмотря на новые трудности, связанные с вторжением России в Украину, глобальным ценовым давлением и ужесточением условий на мировых финансовых рынках. Вопреки ожиданиям в начале года, денежные переводы, включая переводы трудовых мигрантов, выросли более чем в 2 раза, что в сочетании с продолжающейся бюджетной поддержкой и устойчивой торговлей содействовало экономической активности и росту в Узбекистане. В результате, по прогнозам, в 2022 году экономика Узбекистана вырастет почти на 6%.

Инфляция повысилась и приобрела более широкую основу, отражая глобальный рост цен, особенно на продукты питания и энергоносители. Благодаря решительным и своевременным действиям Центрального банка ожидается, что к концу года удастся удержать инфляцию на уровне приблизительно 12%.

В предстоящий период ожидаются дополнительные трудности, при этом велика степень неопределенности. В 2023 году прогнозируется замедление темпов роста мировой экономики, однако, несмотря на это, инфляция может приобрести более устойчивый характер. В результате, несмотря на ожидаемое сохранение относительно активного внутреннего спроса, в 2023 году, по прогнозам, экономический рост в Узбекистане несколько замедлится и составит чуть менее 5%. Ожидается, что инфляция останется на повышенном уровне.

Риски ухудшения прогноза экономических перспектив Узбекистана включают риски, связанные с возможной эскалацией войны в Украине, при возможном дальнейшем замедлении глобального роста и ухудшении финансовых условий.

Текущая неопределённая ситуация требует повышенной бдительности. Инфляция остаётся первоочередной угрозой благосостоянию в настоящее время и в предстоящий период, поскольку она приводит к сокращению реальных доходов и подрывает макроэкономическую стабильность. Если не удастся обуздать инфляцию, возникнет риск её укоренения, что в конечном итоге увеличит затраты на обеспечение контроля над инфляцией. Поэтому:

Денежно-кредитная политика должна оставаться твёрдо нацеленной на снижение инфляции. Текущая политика представляется обоснованной для сдерживания ценового давления и постепенного снижения инфляции до среднесрочного целевого показателя, установленного ЦБ. Однако передача воздействия политики по-прежнему сдерживается низким уровнем финансового посредничества и высокой долларизацией, а также государственными программами кредитования по льготным процентным ставкам. Для предотвращения роста инфляционных ожиданий может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики, если давление цен на продовольствие и энергоносители будет более сильно влиять на базовую инфляцию. Необходимо провести дополнительное сокращение программ льготного кредитования и заменить их субсидированием процентных ставок для критически важных видов экономической деятельности.

Текущая политика представляется обоснованной для сдерживания ценового давления и постепенного снижения инфляции до среднесрочного целевого показателя, установленного ЦБ. Однако передача воздействия политики по-прежнему сдерживается Для предотвращения роста инфляционных ожиданий может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики, если давление цен на продовольствие и энергоносители будет более сильно влиять на базовую инфляцию. Необходимо провести дополнительное сокращение программ льготного кредитования и заменить их субсидированием процентных ставок для критически важных видов экономической деятельности. Бюджетная политика должна быть направлена на поддержку усилий по снижению инфляции. В текущем году темпы бюджетной консолидации были снижены, что позволило более чем вдвое увеличить объём социальной помощи. Таким образом, ожидается, что в 2022 году дефицит бюджета достигнет 4% ВВП. Официальные органы обоснованно ставят цель снизить дефицит до 3% ВВП в 2023 году, что должно также укрепить уверенность в устойчивости бюджета. Сокращение дефицита может оказаться сложной задачей, учитывая растущее давление на структурные расходы и желание снизить налоги. Бюджетная политика должна и далее защищать наиболее уязвимые слои населения путём оказания адресной поддержки, однако весьма вероятно, что другие расходы придется ещё больше сократить, учитывая риски для доходов от снижения ставки НДС и снижения цен на золото. Следует продолжать работу по расширению налоговой базы за счёт отмены льгот и улучшения соблюдения налогового законодательства. Кроме того, есть возможности для дальнейшего совершенствования управления государственными инвестициями, а также управления фискальными рисками, в том числе путём установления жёстких правил и лимитов для государственно-частных партнёрств.

Несмотря на неблагоприятные факторы, официальные органы продолжают проводить рыночные структурные реформы, чтобы ведущую роль в повышении роста играл частный сектор, а не государство. Это, с учетом впечатляющего прогресса, уже достигнутого в последние годы, повлечёт за собой сокращение всё ещё большой роли государства в экономике и дальнейшее улучшение деловой среды. Малые и средние предприятия, которые должны стать основным источником новых рабочих мест для быстро растущей рабочей силы, особенно нуждаются в возможности роста и процветания. Для этого потребуется:

Продолжение приватизации государственных предприятий и государственных банков. Новый закон о приватизации поможет осуществить это на основе прозрачных и конкурентных процессов. В то же время ключевую роль должно сыграть дальнейшее совершенствование корпоративного управления и повышение прозрачности на государственных предприятиях и в государственных банках.

Новый закон о приватизации поможет осуществить это на основе прозрачных и конкурентных процессов. В то же время ключевую роль должно сыграть дальнейшее совершенствование корпоративного управления и повышение прозрачности на государственных предприятиях и в государственных банках. Усиление конкуренции и создание равных условий для бизнеса. Это требует дальнейшего открытия внутренних рынков для частных фирм и устранения привилегий для государственных предприятий, а также принятия нового закона о конкуренции и обеспечения независимости и достаточных полномочий антимонопольного комитета.

Это требует дальнейшего открытия внутренних рынков для частных фирм и устранения привилегий для государственных предприятий, а также принятия нового закона о конкуренции и обеспечения независимости и достаточных полномочий антимонопольного комитета. Расширение цифровизации государственных услуг, включая налоговое и таможенное администрирование. Это не только упростит работу предприятий, но и будет способствовать сокращению масштабов коррупции. Систему управления можно улучшить путём усиления требований к бенефициарной собственности, в частности, в крупных строительных и инфраструктурных проектах, чтобы избежать противодействия заинтересованных сторон.

Это не только упростит работу предприятий, но и будет способствовать сокращению масштабов коррупции. Систему управления можно улучшить путём чтобы избежать противодействия заинтересованных сторон. Совершенствование работы рынков факторов производства, в частности, рынка труда, земельного, энергетического, водного и финансового рынков, в целях повышения их производительности. Новый трудовой кодекс будет способствовать созданию рабочих мест, но для решения проблемы значительного несоответствия квалификационным требованиям необходимо безотлагательно улучшить качество образования, особенно профессионально-технического и высшего. Следует ускорить земельную реформу, в том числе в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить защиту прав на землю и возможность её продажи. Тарифы на электроэнергию и воду необходимо будет постепенно повышать до уровня возмещения затрат, а затем до рыночного уровня, чтобы повысить эффективность и привлечь дальнейшие инвестиции, высвободить бюджетные ресурсы для более насущных потребностей и способствовать переходу к более экологичной экономике. Повышение тарифов должно сопровождаться адекватной поддержкой уязвимых домохозяйств. Необходимо продолжать работу по снижению значительной роли государственных банков в банковской системе и продолжать реформирование рынка капитала для улучшения финансового посредничества и доступа к финансированию.

Новый трудовой кодекс будет способствовать созданию рабочих мест, но для решения проблемы значительного несоответствия квалификационным требованиям Следует ускорить земельную реформу, в том числе в сельском хозяйстве, чтобы до уровня возмещения затрат, а затем до рыночного уровня, чтобы повысить эффективность и привлечь дальнейшие инвестиции, высвободить бюджетные ресурсы для более насущных потребностей и способствовать переходу к более экологичной экономике. Необходимо продолжать работу по снижению значительной роли государственных банков в банковской системе и продолжать реформирование рынка капитала для улучшения финансового посредничества и доступа к финансированию. Усиление торговой интеграции и регионального сотрудничества. Несмотря на то, что сложившаяся геополитическая обстановка создает серьёзные проблемы, она также предлагает возможности для привлечения бизнеса, стремящегося к релокации. Ускорение переговоров о вступлении в ВТО и расширение сотрудничества с соседними странами, в том числе для улучшения имеющихся и создания новых транспортных маршрутов, повысят инвестиционную привлекательность Узбекистана.

Благодаря тому, что официальные органы продолжают проводить обоснованную макроэкономическую политику и реформы, ожидается сохранение высоких темпов роста в ближайшие годы. Это позволит официальным органам достичь своей цели — превратить Узбекистан в страну с уровнем дохода выше среднего к 2030 году.