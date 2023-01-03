Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в 2022 году составила 12,25%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Это наивысший показатель за последние три года, который прогнозировался правительством и Центральным банком. В 2021 году рост цен составлял 9,98%, в 2020 году — 11,14%, в 2019 году — 15,2%.

При этом в декабре инфляция составила 1,23%, что является самым низким показателем с 2016 года (на сайте Госкомстата доступны данные по месячной инфляции с этого периода).

Лидером по росту цен за последний месяц прошлого года стали продовольственные товары — 1,7% (за весь год — 15,6%). Непродовольственные товары прибавили в цене 0,8% (10,7%), услуги — 1,1% (8,4%).





В декабре в лидеры по росту цен за месяц вышли овощи, клубнеплоды и зернобобовые (7,6%). На втором месте были молоко, молочные продукты и яйца, которые за месяц прибавили в цене на 2,9%. На третьем — готовые пищевые продукты и прочие продукты питания, подорожавшие на 1,3%.

Вместе с тем за прошлый месяц подешевела масложировая продукция (-0,4%), что обусловлено снижением цен на растительные масла (в среднем на 1,4%).





В тройку лидеров по росту цен за 2022 год вошли зерновые культуры и крупяные изделия (31,3%), сахар, кондитерские изделия и десерты (24,6%), молоко, молочные продукты и яйца (19,1%). Кроме того, ощутимо подорожали безалкогольные напитки (13,4%), овощи, клубнеплоды и зернобобовые (12,9%), рыба и прочие морепродукты (12%). Средний уровень цен на фрукты и орехи в декабре был на 5,7% ниже, чем в конце 2021 года.

Молоко в декабре подорожало на 2,4% (18,1%), яйца — 5,2% (28,3%), рис и рисовая сечка — 1% (за весь год — 24%), пшеничная мука — 0,3% (44,5%), говядина с костями — 0,5% (9,8%), баранина — 0,4% (9,9%).

Хлопковое масло подешевело на 1,5%, но за 12 месяцев рост цен составил 7,4%, подсолнечное масло стало дешевле на 1,3% (+8,3%), сахар — на 2,6% (+43,6%).





Огурцы и помидоры были на первом песте среди плодоовощной продукции по росту цен за последний месяц, подорожав, соответственно, на 23,9% и 23,8%. Картофель подорожал на 2,4%, лук — 9,9%, морковь — 3,7%. Самое ощутимое снижение цен в декабре отмечено на цитрусовые (в пределах 7,3−13,9%)

По росту цен в годовом выражении со значительным отрывом лидирует репчатый лук, ставший за год дороже чуть менее, чем в 2 раза. Чесноку принадлежит первенство по снижению цен в годовом выражении (-26,7%).





Одежда за год подорожала на 9,4%, обувь — 9,6%, мебель и ковры — 10,9%, текстильные изделия для домашнего хозяйства — 13%, бытовые приборы — 9,9%, посуда — 9,8%.

Стоимость аренды жилья за год выросла на 24,6%, в декабре рост почти прекратился — 0,5%.

Цены на лекарства за декабрь выросли на 2,5% (за год — на 19,1%), амбулаторное лечение — 0,8% (16,7%).

Покупка транспорта за год стала дороже на 9%, его эксплуатация — на 4,6%, услуги пассажирского транспорта — на 15,4%, перевозка товаров — на 17,2%. Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли на 11,3%. Стоимость авиабилетов по наблюдаемым направлениям на международном сообщении стала выше на 15,1%, внутреннем — на 4%. Услуги автодорожного транспорта за месяц подорожали на 7,8%, что обусловлено повышением тарифов на услуги такси (в среднем по стране на 12,5%). При этом сдерживающим фактором стало снижение цен на бензин (-7,7%).

На первом месте по приросту цен в годовом выражении были курьерские услуги — в 1,4 раза.

Книги, газеты и канцтовары прибавили в цене за январь-декабрь на 29,8%. При этом основной прирост цен пришёлся на бумажно-беловую продукцию. Бумага формата А4 подорожала в 1,8 раз, школьные тетради — в 1,6 раз, альбомы для рисования — в 1,3 раза.

За 2022 год обучение на образовательных курсах стало дороже на 12,6%. Услуги репетиторов прибавили в цене на 7%. Замыкают тройку лидеров услуги частных детских садов (4,5%).

Готовая пища в кафе подорожала за декабрь на 2,7% (24,2% за год), в столовых — на 2,6% (23,2%), кафетериях и общепите — 2,9% (24,8%).

Цены за проживание в отелях выросли на 1,2% в декабре (17,8%), центрах отдыха — 15,9% за год.













В ноябре Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках замедления экономики и укоренения инфляции в Узбекистане, в том числе из-за неопределённостей в мире. Фонд рекомендовал расширять налоговую базу за счёт отмены льгот и улучшения соблюдения законодательства, а также дополнительно сократить программы льготного кредитования.