По итогам 2023 года рост экономики Узбекистана оценивается в 4,5−5%. Согласно базовому сценарию, ожидаемый уровень инфляции в 2023 году составит 8,5−9,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Центрального банка Узбекистана по итогам заседания правления.

Регулятор отмечает, что в соответствии с обновлёнными прогнозами макроэкономического развития, велика вероятность некоторого замедления ВВП в I квартале года.

По данным ЦБ, денежно-кредитную политику в этом году, с одной стороны, может ограничивать повышательный тренд базовой инфляции и структурные изменения в экономике, а с другой — риски внешнеэкономических условий и факторы предложения.

«Центральный банк продолжит внимательно оценивать влияние денежно-кредитных условий на спрос, цены и инфляционные ожидания. Принимаемые меры будут направлены на обеспечение баланса спроса и предложения, формирование инфляции в диапазоне прогнозного коридора и достижение среднесрочного таргета — 5%», — заявил регулятор.

При необходимости ЦБ вместе с профильными министерствами дополнительно будет разрабатывать и принимать меры по снижению немонетарных факторов инфляции, устранению сбоев в цепочках поставок и обеспечению необходимых объёмов предложения, говорится в сообщении.

Экономическая ситуация в 2022 году

В последние кварталы наблюдается устойчиво высокая динамика экономического роста, констатировали в Центробанке. Основным драйвером со стороны спроса стал рост совокупного потребления при относительно умеренной инвестиционной активности. По итогам 2022 года, темпы роста ВВП сформировались вблизи октябрьского прогноза Центрального банка, и составили 5,7%.

Несмотря на ожидаемую относительную умеренность фискальных стимулов в нынешнем году, все ещё сохраняется значительное стимулирующее воздействие отложенных эффектов высокого фискального дефицита в предыдущие три года на совокупный спрос, подчеркнули в ЦБ.

«Сохранение стабильности на рынке труда, рост заработных плат и значительные объёмы трансграничных денежных переводов способствует росту спроса на товары длительного пользования, а также на недвижимость, что, в свою очередь, отражается в росте цен в данных сегментах», — отметили аналитики.

В целом, формирование благоприятных тенденций в экономической активности в ближайшие кварталы будет зависеть от стабильности факторов предложения.

В то же время проявляются некоторые краткосрочные риски со стороны предложения в связи с аномальными погодными условиями, которые могут оказать влияние на объёмы производства и поставок некоторых видов товаров, акцентировали аналитики ЦБ.

В течение 2022 года экономика адаптировалась к внешним условиям, считает регулятор. Влияние внешнеэкономических рисков оказалось относительно краткосрочным и менее существенным по сравнению с первоначальными оценками, что отразилось в росте валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов.

«Одновременно с ожиданиями благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках сохраняется высокий уровень неопределённости и рисков, связанных с ухудшением прогнозов роста глобальной экономики и экономик основных торговых партнёров», — отметили в Центробанке.

В течение 2022 года рост цен происходил по широкому набору товаров, что отразилось в ускорении общего уровня годовой инфляции до 12,3%. Показатель базовой инфляции в течение последнего полугодия также проявлял устойчиво растущую динамику достигнув 13,8% к концу года, что вместе с относительно высокой динамикой индекса цен производителей является сигналом к дальнейшему возрастанию инфляционного давления. Инфляционные ожидания в последние три месяца также демонстрируют умеренный рост. Их направленность повышает вероятность смещения инфляционных рисков в сторону возрастания, отметили аналитики.

Вместе с тем, по мере адаптации мировой экономики к происходящим изменениям, и с учётом ужесточения денежно-кредитных политик со стороны центральных банков, в мире ожидается ослабление глобальных инфляционных процессов, считает ЦБ.

«К тому же, относительное снижение динамики мировых биржевых цен на основные продовольственные товары и относительно стабильная динамика обменного курса рассматриваются как факторы, сдерживающие инфляционные процессы», — подчеркнули аналитики.

Со второй половины 2022 года темпы роста кредитных вложений в экономику незначительно ускорились за счёт увеличения кредитования в национальной валюте. В структуре кредитного портфеля наблюдается тенденция значительного роста розничных кредитов населению, добавили в ЦБ.

Под влиянием положительных реальных процентных ставок высокими темпами растут депозиты, в том числе вклады населения.

В целом, со второй половины прошлого года наблюдаются структурные изменения в характере финансирования экономики. В частности, ускорился переход банков в своей деятельности к большему использованию внутренних источников финансирования. Это, в свою очередь, одновременно с мобилизацией имеющихся финансовых ресурсов, способствовало снижению уровня долларизации экономики. «Ожидается, что в текущем году этот процесс продолжится», — прогнозирует Центробанк.