Парламентская комиссия по проведению независимого расследования фактов и событий начала июля в Каракалпакстане прокомментировала отчёт международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) об Узбекистане за 2022 год.

В отчёте говорится, что в результате применения сотрудниками правоохранительных органов избыточной силы для подавления демонстраций множество протестующих получили серьёзные травмы или были убиты. Как отмечается, было задержано более 500 человек, в том числе активист Даулетмурат Тажимуратов, который первым призвал к протестам. На момент подготовки обзора число лиц, остававшихся под стражей, было неизвестно, пишет HRW.

Комиссия напомнила, что 12 декабря направляла запрос об этом в Генеральную прокуратуру Узбекистана и сообщила о нахождении под стражей ещё 39 человек.

«Вопрос о применении пыток к задержанным при подавлении демонстраций и задержаниях расследовали члены независимой комиссии. В ходе встреч, проведённых с лицами, содержащимися в закрытых учреждениях, а также с привлечёнными к административной ответственности и освобождёнными, сведений о случаях применения психических и физических пыток не выявлено», — говорится в сообщении.

Комиссия также отметила, что основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов на встрече сообщил «об отсутствии пыток и психологического давления в месте его содержания».

Отметим, однако, что в ходе судебного заседания он заявил, что получил ранение при задержании. Позже в ходе судебных прений он сказал: «Наши руки пропустили через мясорубку. Несколько раз мы теряли сознание». По его словам, правоохранительные органы не соблюдали Конституцию, где написано, что никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению.

HRW также отметила, что состав комиссии, проводящей независимое расследование демонстраций в Каракалпакстане, «не позволяет признать её действительно независимой».

Комиссия назвала это мнение необоснованным. «Кто из членов комиссии вызывает недоверие у этой международной правозащитной организации, не уточняется. Мы уверены, что этот вывод международной организации по защите прав человека Human Rights Watch, приводящий к унижению достоинства и неуважению к членам комиссии, противоречит общепризнанным международным нормам. Более того, окончательное заключение комиссии до сих пор не опубликовано. Так что пока рано делать выводы», — отмечается в её заявлении.

«Газета.uz» обсуждала с директором Шведского общества по правам человека «Ассоциация Центральной Азии» Гулноз Мамарасуловой, почему комиссия до сих пор не опубликовала свой отчёт, где могут содержаться факты, подтверждающие вину или невиновность подсудимых и который может помочь суду принять правильное решение (оглашение приговора назначено на 31 января).

«Я лично выступаю за то, чтобы опубликовать отчёт. Я представитель международной организации, мы это обсуждаем, от меня требуют [отчёт]. Я была в нескольких посольствах, представители международных изданий также много звонят. Всегда первым делом спрашивают про отчёт. Когда я сказала, что с учётом международных стандартов необходимо дать хотя бы предварительный отчёт, некоторые члены комиссии отметили, что нужно дать общий отчёт, отразив в нём судебный процесс. Они говорят о важности наблюдения за судом, поэтому мы наблюдаем задержку с представлением отчёта», — пояснила она.

В ноябре 2022 года HRW призвала Узбекистан срочно пересмотреть порядок применения светошумовых и дымовых гранат для контроля скоплений людей и исключить их из оснащения сотрудников ОВД, чтобы не допускать смертей и тяжёлых травм, таких как во время событий в Каракалпакстане.

Касательно комиссии HRW тогда же отметила, что поскольку в её состав преимущественно входят чиновники и депутаты и другие лица, связанные с властью, «едва ли можно всерьёз рассчитывать на подлинно независимое расследование, тем более в том, что касается действий полиции и других силовых структур».

«Отсутствует полная ясность как относительно охвата расследования и мандата комиссии, так и относительно того, каким видится предполагаемый результат её деятельности», — отметили ранее в правозащитной организации.