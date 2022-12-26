Парламентская комиссия по проведению независимого расследования фактов и событий начала июля в Каракалпакстане 22−23 декабря в полном составе присутствовала на продолжающемся судебном процессе по уголовному делу по этим событиям в Бухарском областном суде. Директор шведской ННО «Ассоциация Центральной Азии» Гулноз Мамарасулова, участвующая в суде в качестве наблюдателя, в интервью корреспонденту «Газеты.uz» Шухрату Латипову рассказала, как проходит суд.

Председательствующий судья Елубай Абибулаев обеспечивает соблюдение прав всех участников процесса — как обвиняемых, так и свидетелей и пострадавших, а также этических правил, сказала Гулноз Мамарасулова.

«Никто не прерывает, все выслушивают друг друга. Например, 22 декабря суд допросил 34 свидетелей. Обвиняемые были активны и задавали вопросы. Судья не препятствовал этому и каждому объяснял его права, возможность задать вопрос… Судья, придерживаясь Уголовно-процессуального кодекса, каждому свидетелю терпеливо объяснял его права и обязанности, то, что они имеют право на адвоката», — отметила она.

Судья Елубай Абибулаев (в центре). Фото: Верховный суд.



Правозащитница сообщила, что основной обвиняемый по делу Даулетмурат Тажимуратов задавал вопросы практически каждому свидетелю, из-за чего один из них попросил судью ввести ограничения, чтобы подсудимый не задавал вопросы регулярно.

«Один из свидетелей сказал, что Тажимуратов отнимает у них время, задавая вопрос в свою пользу, и попросил ввести какие-нибудь ограничения, чтобы он не задавал вопросы так часто. Судья сказал, что отклоняет эту просьбу и объяснил, что у каждого подсудимого есть права и обязанности, в том числе задавать вопросы. Он посоветовал свидетелям также активно пользоваться этим правом и задавать вопросы по своей части», — рассказала Гулноз Мамарасулова.

Глава ННО отметила, как судья пожелал участникам процесса «терпения», поскольку им «необходимо уважать и слушать друг друга».

Она также заметила, что не все свидетели полностью читали клятву перед тем, как подписать её, и переходили к показаниям. Возможно, это было связано с тем, что свидетели, которые выступали из Нукуса по видеотрансляции, заранее прочитали клятву, добавила она.

В целом Гулноз Мамарасулова и другие члены комиссии считают, что процесс можно назвать «образцовым» в сравнении с другими судебными заседаниями. По её словам, в составе парламентской комиссии есть и те, кто ранее сталкивался с судебной и пенитенциарной системой Узбекистана. В их числе — узник совести Аъзамжон Фармонов, руководитель негосударственной правозащитной организации «Хукукий таянч» («Правовая опора»), который много лет провёл в заключении.

«Аъзам Фармонов провёл в тюрьме 11 лет. Он очень хорошо осведомлён о том, как раньше нарушались этические правила, допускались грубые нарушения в судебном процессе. Он говорит, что суды сейчас изменились. Возможно, встречаются нарушения этических правил судьями в других случаях, но сейчас у нас такой вывод, что текущие процессы по сравнению с другими судами в республике должны быть примером для других», — заявила она.

Гулноз Мамарасулова напомнила, что подсудимый Даулетмурат Тажимуратов просил вызвать в качестве свидетелей бывшего председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурата Камалова и бывшего министра внутренних дел, нынешнего главу Жокаргы Кенеса Аманбая Орынбаева.

Гулноз Мамарасулова и другие члены парламентской комиссии.



«Камалов ещё не участвовал в этом процессе. Но мы ждём, надеемся, что от него тоже будут получены показания на следующих заседаниях. Показания Камалова и Орынбаева ожидаются, поскольку их показания важны, чтобы раскрыть дело. Мы надеемся, что они дадут показания как основные свидетели этих событий», — заявила она.

На прошлой неделе в суде дали показания 115 человек, включая 39 обвиняемых по отдельному уголовному делу, находящихся под стражей. Был также начат допрос 107 обвиняемых, отпущенных под общественное поручительство или домашний арест.

Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Гулноз Мамарасулова отметила, что не все обвиняемые имеют высокую правовую грамотность, поэтому не всегда понимают, что те или иные вопросы могут «сыграть против них».

«Один из обвиняемых использовал такую фразу „Тажимуратов — аллигатор юриспруденции. Он умеет получать необходимую для себя информацию, а мы этого не знаем. Да, адвокаты нам дают советы с правовой точки зрения, но мы всё равно не адвокаты, у нас нет правовой грамотности“», — рассказала она.

Члены комиссии посетили следственный изолятор и ознакомились с условиями содержания подсудимых, в том числе основателя сайта Makan.uz Лолагул Каллыхановой.

По её словам, подсудимые сообщили, что они полноценно обеспечены питанием, лекарствами, материалами дела, в том числе протоколами суда, обвинительными заключениями и показаниями свидетелей, а также имеют возможность регулярно встречаться со своими адвокатами.

«Они говорят, что к ним относятся выше их ожиданий. Каждый день их спрашивают о состоянии здоровья. Азамат Турданов сказал, что при необходимости сразу предоставляют лекарства», — заявила она.

О пытках или давлении со стороны правоохранителей подсудимые не говорят, отметила член парламентской комиссии.

«На заседании подсудимые встали и попросили прощения у депутатов, сенаторов. Увидев, что пришёл Алишер Кадиров (лидер партии „Миллий тикланиш“, вице-спикер Законодательной палаты, член парламентской комиссии — ред.), один из них встал и принёс извинения. Во время посещения изолятора я спросила, было ли это заготовлено заранее. Они сказали, что не ожидали участия Кадирова и других депутатов, что это не было согласовано. Они говорят: „Один встал и попросил прощения, мы тоже встали и согласились с ним. Мы вообще не знали, что он будет выступать“», — сказала она.

В середине декабря Даулетмурат Тажимуратов сообщил суду, что адвокатам не разрешают использовать телефон и записывать процесс на аудио, хотя это процессуальное право им дано постановлением президента. Гулноз Мамарасулова сообщила, что не получала об этом информацию, и предположила, что адвокаты могут запросить видео или аудио с заседания, поскольку ведётся полная запись процесса.

Она также сообщила, что к комиссии обращались родные подсудимых, которые из-за проведения суда в Бухаре вынуждены ехать сюда из Каракалпакстана и снимать жильё, что финансово обременительно для них. По её словам, этот вопрос не находится в полномочиях комиссии, но хокимият или другие спонсоры могли бы оказать людям помощь хотя бы с жильём.

Когда комиссия опубликует свой отчёт

Представитель правозащитной организации сообщила, что, собравшись в Бухаре в полном составе, члены парламентской комиссии обсудили отдельные части отчёта об итогах расследования событий в Нукусе. Публикации отчёта ждёт общественность Узбекистана, об этом спрашивали международные организации, США и Евросоюз.

«Этот вопрос постоянно обсуждается, ведутся дискуссии, когда опубликовать отчёт комиссии. Если кто-то говорит „давайте опубликуем“, то большинство считает, что нужно подождать с учётом высокого уровня недоверия населения к суду. Если комиссия опубликует полный отчёт, то в некоторой степени её работа завершится либо будет ограничена. Поэтому комиссия хочет понаблюдать за судебным процессом, а затем опубликовать заключение. Это утверждено [членами комиссии]», — заявила она.

По её словам, некоторые члены комиссии предлагали опубликовать хотя бы предварительный отчёт. Корреспондент «Газеты.uz» отметил, что в заключении комиссии могут содержаться факты, которые подтвердят вину или невиновность подсудимых, а это может помочь суду по итогам принять правильное решение. Если заключение будет опубликовано после приговора суда, то это может вызвать вопросы и недовольство.

«Я лично выступаю за то, чтобы опубликовать отчёт. Я представитель международной организации, мы это обсуждаем, от меня требуют [отчёт]. Я была в нескольких посольствах, представители международных изданий также много звонят. Всегда первым делом спрашивают про отчёт. Когда я сказала, что с учётом международных стандартов необходимо дать хотя бы предварительный отчёт, некоторые члены комиссии отметили, что нужно дать общий отчёт, отразив в нём судебный процесс. Они говорят о важности наблюдения за судом, поэтому мы наблюдаем задержку с представлением отчёта», — пояснила она.

Гулноз Мамарасулова также рассказала, что на встречах с членами комиссии обвиняемые и свидетели говорят, что из-за плохого освещения вопроса принятия поправок в Конституцию в СМИ, соцсетях, на телевидении они не были в полной мере осведомлены об этом процессе.

«Что вообще происходит? Какие поправки вносятся в Конституцию? Это активно не освещалось, поэтому определённые лица этим воспользовались и привели к недовольству населения. Недостатки в освещении привели к большому недопониманию среди народа. Если бы СМИ работали хорошо и активно, честно и объективно освещали те процессы, объяснили, что за поправки вносятся, проект это, предложения или поправки уже внесены в Конституцию… Недопонимание среди населения началось с этого», — сказала она.

Директор «Ассоциации Центральной Азии» отметила, что многие переживали и боялись, что Каракалпакстан лишится статуса суверенной республики и станет областью Узбекистана. Пока было молчание в официальных СМИ, неофициальные каналы воспользовались этим страхом населения, считает она.

О молчании властей и неправильно выстроенной коммуникации с населением «Газета.uz» писала в нескольких материалах, посвящённых событиям в Каракалпакстане.