С 1 января 2022 года в Узбекистане должна была запуститься система обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Это было предусмотрено указом президента от 6 июля 2021 года, однако спустя больше года соответствующий закон так и не был принят.

«Газета.uz» обратилась в Агентство по противодействию коррупции, где рассказали, на каком этапе находится принятие документа.

В агентстве сообщили, что разработали закон о декларировании доходов и имущества ещё в ноябре 2020 года на основе предложений Программы развития ООН, Всемирного банка и международной неправительственной организации «Региональный диалог».

В августе-сентябре 2021 года законопроект был согласован и доработан вместе с Генеральной прокуратурой, СГБ, МВД, Государственным налоговым комитетом, Верховным судом, Агентством развития госуслуг, Министерством экономического развития и сокращения бедности, Министерством финансов и Центральным банком.

10 ноября 2021 года Министерство юстиции по результатам правовой экспертизы дало положительное заключение о целесообразности принятия закона и направило документ в Администрацию президента.

13 ноября 2021 года законопроект был внесён в Кабинет министров. Однако правительство всё ещё не внесло документ в Законодательную палату Олий Мажлиса.

По данным Антикоррупционного агентства, законопроект состоит из 4 глав и 24 статей, которые регулируют следующее:

общие правила регулирования декларирования доходов и имущества госслужащих и членов их семей;

порядок подачи деклараций;

сведения, подлежащие отражению в декларации;

порядок проверки декларации.

При этом документом предлагается ввести декларирование доходов и имущества госслужащих в два этапа:

1-й этап — президент, депутаты Законодательной палаты и члены Сената, члены правительства, органов государственного и хозяйственного управления, главы органов местного самоуправления и их заместители;

2-й этап — другие госслужащие (за исключением работников вспомогательного, технического и обслуживающего персонала).

Напомним, закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, намечалось принять ещё в сентябре 2017 года, но этот срок не раз отодвигался. Назывались сроки 1 января 2020 года и 1 января 2021 года. В конце мая 2021 года директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих.

В августе прошлого года Бурханов отмечал, что проект закона и система для декларирования доходов госслужащих уже готова. Позже он добавил, что проект закона дорабатывается из-за возражений международных организаций.

В конце ноября нижняя палата парламента приняла закон «О конфликте интересов» (подробнее о документе), который был передан в Сенат, но также до сих пор не принят. Глава Антикоррупционного агентства заявлял, что его ведомство выявило тысячи случаев конфликтов интересов на госслужбе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично.