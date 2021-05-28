Проект закона о декларации доходов государственных служащих и должностных лиц в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения. Об этом 26 мая на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

«Да, разработан законопроект. Мы планируем это опубликовать и для общественного обсуждения. Он разработан на основе предложений международных и зарубежных экспертов. На какой стадии? В настоящее время принимаются меры по обеспечению эффективной и прямой работы закона после его принятия», — сказал он.

Глава Антикоррупционного агентства подчеркнул «наличие политической воли» для внедрения системы декларирования доходов.

«То есть работаем над созданием системы. Работа не приостановлена. Будет внедрена. Политическая воля есть. Глава государства поставил вопрос об ускорении системы декларирования. Здесь стоят технические вопросы. То есть система должна заработать с принятием закона», — уточнил Акмал Бурханов.

По его словам, обсуждается вопрос, кто именно будет декларировать имущество .

«Есть и вторая сторона вопроса — чьи имущество и доходы должны быть декларированы. Когда мы знакомились с международным опытом, то увидели, как в некоторых странах указаны только сам [госслужащий] и его супруга, в других странах — дети тоже. Сейчас от многих поступают предложения, чтобы включили тестя и тёщу, деверя, до такой степени», — пояснил глава агентства.

При этом, как он отметил, необходимо учесть неприкосновенность частной собственности.

«Есть и честные люди. К примеру, почему честные люди должны раскрывать собственность, которая предназначена зятю или тестю. Есть и такие моменты. Это тоже рассматривается. Я думаю, что в ближайшие дни законопроект о декларировании доходов и имущества государственных служащих», — сообщил он.

Акмал Бурханов также ответил на вопросы, связанные с многочисленными случаями конфликта интересов при проведении государственных закупок. По его словам, «нет нормативного документа, регулирующего конфликт интересов на уровне закона».

«Конфликт интересов не урегулирован отдельным законом. Это первое. Второе — разработан законопроект, предусматривающий ответственность государственных служащих и должностных лиц за допущение конфликта интересов. Надеюсь, в ближайшие дни будет опубликован для общественного обсуждения», — добавил глава агентства.

В октябре 2019 года «Газета.uz» писала, что с 1 января 2020 года в Узбекистане планируется начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов отдельных категорий государственных служащих. Тогда соответствующий проект постановления президента был разработан Министерством занятости и трудовых отношений.

В мае 2020 года вопрос обязательного декларирования был включен в другой документ — законопроект «О государственной гражданской службе». Предлагалось, что госслужащие ежегодно представляли информацию о своих доходах, имуществе и крупных расходах, а также о доходах, имуществе и крупных расходах членов своей семьи.

В январе 2021 года в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о разработке проекта закона о декларировании доходов. В документе был озвучен список должностных лиц, чьи доходы и имущество должны быть декларированы. Требование предлагалось охватить чиновников всех уровней, включая президента и премьер-министра.

Спустя месяц был разработан проект Уголовного кодекса в новой редакции, который предлагалось ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение государственных служащих. В начале мая Государственный налоговый комитет разработал проект указа президента, который предусматривал обязательное декларирование доходов сотрудников налоговой службы.