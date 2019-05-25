Поэтапный ввод в Узбекистане системы декларирования имущества госслужащих включен в разрабатываемую государственную программу на 2019−2020 годы, сообщил «Газете.uz» начальник управления Генеральной прокуратуры, руководитель экспертной группы Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции Латиф Жалов.





Об этом он заявил 23 мая в рамках конференции, посвященной обсуждению выводов отчета четвертого раунда мониторинга Узбекистана в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (СПД), новых рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и действий по их исполнению.

Аналитик по политико-правовым вопросам подразделения по борьбе с коррупцией ОЭСР Тетяна Хаванська сообщила, что Узбекистан выполнил 10 из 23 рекомендаций частично, 8 — в основном и 3 — полностью.

«Две рекомендации мы не рассматривали, поскольку в новом раунде у нас другой фокус. Чем отличается четвертый раунд от предыдущих: мы не только смотрели на то, что было сделано государством по рекомендациям, но также пытались сориентироваться и сфокусироваться на взгляде вперед», — сказала она.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о декларировании доходов госслужащих, Латиф Жалов подчеркнул, что декларирование активов и имущества чиновников является необходимым элементом антикоррупционной политики.

«Исходя из этого, мы сейчас разрабатываем проект государственной программы на 2019−2020 годы. В него мы включили пункт о поэтапной системе декларирования имущества определенной категории должностных лиц. Думаю, что в ближайшем будущем мы в Узбекистане внедрим эту систему», — заявил он.

Закон о государственной службе, предусматривающий декларирование доходов госслужащих, должны были принять еще в сентябре 2017 года. Чем была вызвана такая отсрочка?

«На основании действующей госпрограммы был разработан проект закона о государственной службе. Данный проект касается всех сфер деятельности органов государственной службы, он всеобъемлющий и влечет за собой определенные затраты. Поэтому он находится на стадии обсуждения. Думаю, что у нас будет возможность скорейшего его принятия и реализация всех необходимых мер», — добавил начальник управления Генпрокуратуры.





Тетяна Хаванська выразила надежду, что система декларирования все же будет введена. По ее словам, практика во многих странах ОЭСР показывает, что это имеет очень серьезный эффект и может использоваться как в превентивном контексте, так и для выявления разных коррупционных преступлений.

«Общество имеет право знать, чем владеют государственные служащие, особенно высокого уровня. Потому что это их государство, и эти люди работают на них», — заявила она.

Долгий путь закона о госслужбе

Как следует из доклада по четвертому раунду мониторингу (имеется в распоряжении «Газеты.uz»), реформа государственной службы все еще обсуждается. В отчете первого и второго раундов мониторинга в 2012 году власти Узбекистана отмечали, что закон «О государственной службе» включен в перечень нормативно-правовых актов, которые страна намерена разработать в рамках своей национальной программы по борьбе с коррупцией.

Еще во время визита в Узбекистан в рамках третьего раунда мониторинга в 2015 году власти сообщали о том, что разработана концепция закона о госслужбе, а также сам законопроект (на основе модели Германии).

Такая же ситуация наблюдалась и в конце 2018 года — начале 2019 года. Пункт 2 Государственной программы по противодействию коррупции на 2017−2018 годы предусматривал разработку до октября 2017 года проекта закона «О государственной службе», регламентирующего основные принципы построения и функционирования системы госслужбы, требования к формированию кадрового состава госслужбы, поступлению на госслужбу, ее прохождение и прекращение.

Согласно предоставленным Узбекистаном данных в ответах на вопросник, концепция закона была разработана Министерством занятости и трудовых отношений в декабре 2017 года и одновременно с проектом соответствующего закона внесена в Кабинет Министров.

В то время заместитель министра юстиции, ректор Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Есемурат Каньязов отмечал, что внедрение в Узбекистане декларирования доходов государственными служащими тесно связано с вопросом обеспечения социальных гарантий для них. Он ожидал, что закон будет принят в 2018 году.

В 2018 году концепция и проект закона были доработаны Министерством юстиции и внесены в Администрацию президента. Органы власти сообщили, что в настоящее время концепция и проект закона рассматриваются Администрацией президента и по результатам рассмотрения будут внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Во время визита в страну в декабре 2018 года мониторинговая группа смогла убедиться, что в Узбекистане действительно широко обсуждается проект закона о госслужбе, однако точных сроков по следующим шагам продвижения этого вопроса никто указать не мог.

Мониторинговая группа констатировала, что профессионализм госслужбы не может быть обеспечен в должной мере до тех пор, пока остается неопределенным статус государственного служащего и законодательством четко не разграничены карьерные и политические госслужащие.

Политическая воля по реформе в этой сфере выражена на высшем уровне руководства, отмечают эксперты. Концепция административной реформы, принятая указом президента от 8 сентября 2017 года, определила одним из шести направлений реформирования системы госуправления именно «формирование эффективной системы профессиональной государственной службы, введения действенных механизмов противодействия коррупции в системе органов власти».

Неопределенность статуса госслужащих детерминирует низкий уровень подотчетности и в итоге — проявление коррупционных рисков, подчеркивает мониторинговая группа, которая вновь рекомендовала в кратчайшие сроки принять закон.





Рекомендации ОЭСР по реформе госслужбы

Эксперты ОЭСР рекомендуют:

Принять и обеспечить эффективную реализацию единого закона о государственной службе; Принять законодательство, предусматривающее введение прозрачной системы конкурсного отбора кадров на государственную службу, а также их назначения и продвижения по службе, на основе их личных и профессиональных достоинств. Ввести определения профессионального должностного лица и политического должностного лица; Ввести прозрачную систему оплаты труда государственных служащих, в том числе определить порядок и критерии выплаты переменной части заработной платы; Определить в законе основные положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и обеспечить надлежащее применение на практике соответствующих положений законодательства. Установить административную ответственность за нарушение правил о сообщении о конфликте интересов и его урегулировании. Рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за принятие должностным лицом решения в ситуации конфликта интересов в целях получения выгоды для себя или близкого лица; Ввести законом единую систему обязательного декларирования имущества, доходов, обязательств, расходов и интересов публичными должностными лицами (в том числе политическими служащими, судьями, прокурорами), предусмотрев онлайн подачу и опубликование деклараций (кроме узко определенных законом исключений по опубликованию), обязательную проверку деклараций на основании рисков, систему действенных санкций за неподачу или подачу недостоверных ведомостей. Определить (создать) орган, ответственный за сбор, проверку и опубликование деклараций должностных лиц, наделив такой орган надлежащим уровнем независимости, ресурсов и полномочий; Усовершенствовать кодексы поведения и обеспечить контроль за их эффективным применением; Активизировать практику сообщений о фактах коррупции и защиты разоблачителей, осуществляя мониторинг сообщений государственных служащих, обеспечивая проведение тренингов, совершенствуя каналы информирования, разрешив рассмотрение анонимных сообщений. Продолжать развивать законодательство о разоблачителях, обеспечить практическую подготовку, назначить ответственный государственный орган, осуществлять сбор статистических данных; Проводить оценку воздействия политики укрепления добропорядочности в государственной службе Обеспечить надлежащее применение на практике положений о предотвращении конфликта интересов в деятельности политических должностных лиц; Усовершенствовать кодексы поведения и обеспечивать контроль за их эффективным применением;

Рекомендации ОЭСР по декларированию доходов

Узбекистан должен решить, каким образом обеспечить эффективную реализацию рекомендации, в частности, определить подход к регулированию — единый механизм декларирования активов и интересов служащих различных категорий (не только госслужащих, но и политических служащих, судей, прокуроров и так далее) или создание нескольких систем в рамках отраслевого регулирования.

По мнению мониторинговой группы, более эффективным подходом является создание единой общей системы декларирования имущества и интересов всеми публичными служащими.

Такую систему строит создавать с использованием информационных технологий и предусматривать заполнение и подачу деклараций в электронном виде (онлайн). С учетом этого регулирование такой системы декларирования следует вынести в отдельный закон или существенно дополнить закон «О противодействии коррупции».

При этом основные составляющие системы декларирования (субъекты, типы деклараций, порядок их подачи, основное содержание деклараций, порядок контроля за подачей и проверки деклараций, их опубликование) рекомендуется урегулировать в законе, а более детальные процедурные моменты и форму декларации — на подзаконном уровне.





Новую систему рекомендуется распространить на всех публичных служащих, в том числе на высших должностных лиц (президента, членов Кабинета Министров, депутатов парламента, руководителей органов исполнительной власти), судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, руководителей и сотрудников независимых органов и регуляторов (например, Центральный банк, Счетная палата), а также на других сотрудников госорганов и учреждений и на руководителей государственных компаний и других подобных субъектов.

Внедрение новой системы электронного декларирования может быть начато поэтапно, начиная с высших должностных лиц. При определении содержания декларации рекомендуется исходить из необходимости охвата ведомостей об имуществе, доходах, обязательствах и расходах служащих и членов их семей, а также их интересах.

Таким образом, система декларирования будет достигать несколько целей и будет служить инструментом предотвращения незаконного обогащения служащих, а также предотвращения конфликта интересов.

Для полного отображения имущественного положения следует установить обязанность декларирования всего движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, нематериальных активов, доходов, которые принадлежат, используются или контролируются (в том числе через третьих лиц) декларантом и членами его семьи. Для отдельных видом активов (например, ценного движимого имущества) следует установить стоимостный порог для декларирования.

Рекомендуется предусмотреть порядок обязательной проверки подаваемых деклараций с акцентом на проверке деклараций служащих, которые занимают должности с высоким коррупционным риском, и деклараций, в которых выявлены риски. Следует определить орган, который будет осуществлять такую проверку, и обеспечить надлежащий уровень независимости, ресурсов и полномочий такого органа.

Важным элементом эффективной системы декларирования является онлайн-опубликование ведомостей и деклараций. Рекомендуется внедрить автоматическое опубликование таких ведомостей онлайн за исключением узкого перечня четко определенных в законе ведомостей (например, точного адреса места жительства и места нахождения недвижимого имущества, даты рождения, идентификационного номера).

Следует обеспечить бесплатный доступ для общественности к таким ведомостям на едином вебсайте с возможностью доступа к машиночитаемым данным.

Система декларирования должна включать набор действенных и пропорциональных санкций за неподачу или несвоевременную подачу декларации, а также за декларирование недостоверных (в т. ч. неполных) ведомостей.