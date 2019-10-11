С 1 января 2020 года в Узбекистане планируется начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов отдельных категорий государственных служащих. Проект постановления президента об этом представлен для обсуждения Министерством занятости и трудовых отношений.
Как отмечается в документе, он направлен на «повышение эффективности мер по противодействию коррупции среди государственных служащих, обеспечение прозрачности в деятельности должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах».
Ежегодное декларирование будет охватывать таких членов семей госслужащих, как родители, супруг (супруга) и дети, в том числе усыновленные. Для отдельных категорий должностных лиц, перечень которых определяется президентом, может устанавливаться расширенный круг членов семьи, включаемых в декларацию.
Планируется, что декларация будет подаваться в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью госслужащего. Сведения, указанные в декларации, относятся к конфиденциальной информации и подлежат защите.
Отдельные сведения об имуществе и доходах госслужащих, содержащиеся в декларации, в обобщенном виде могут публиковаться в открытом доступе.
Должностные лица организаций, сведения о которых относится к государственной тайне, будут предоставлять сведения о доходах и имуществе в форме справки с учетом положений законодательства о государственной тайне.
Функцией оператора базы данных, содержащей сведения о доходах, имуществе и расходах госслужащих и членов их семей, предлагается наделить Государственный налоговый комитет.
Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре планируется предоставить право осуществлять выборочные контрольные проверки достоверности и полноты сведений в декларациях.
Декларацию придется предоставлять и кандидатам при приеме на работу по соответствующим должностям госслужащих.
Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление ими неполных или недостоверных сведений об имуществе, доходах и расходах, если представление таких сведений является обязательным, будет служить основанием для прекращения трудового договора, либо для отказа в приеме на работу.
До 1 декабря планируется утвердить перечень имущества, доходов и расходов госслужащих, подлежащих декларированию, а до 1 января — внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.
Кто должен будет декларировать доходы и имущество
С 2020 года:
- Спикер Законодательной палаты и председатель Сената Олий Мажлиса и их заместители;
- Заместители премьер-министра, советники заместителей премьер-министра;
- Председатели Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Центрального банка, а также их заместители;
- Министры (председатели государственных комитетов, первые руководители республиканских органов государственного управления), а также их заместители;
- Начальники территориальных управлений органов государственного управления и их заместители;
- Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей, районов и городов, а также их заместители;
- Отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, Исполнительного аппарата Кабинета Министров;
- Работники органов прокуратуры, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел;
- Руководители государственных предприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.
С 2021 года:
- Начальники структурных подразделений министерств и ведомств, а также их заместители;
- Начальники структурных подразделений территориальных управлений органов госуправления и их заместители;
- Руководители структурных подразделений аппаратов Законодательной палаты и Сената;
- Руководители структурных подразделений аппаратов хокимов областей, районов и городов;
- Руководители структурных подразделений госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.
С 2022 года:
- Другие работники органов госуправления и исполнительной власти на местах, кроме производственного, технического и обслуживающего персонала;
- Управленческий персонал центральных органов управления госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%;
- Руководители бюджетных организаций и их заместители.
Davron Akramov
Не забыть прописать — в случае превышения стоимости активов чиновника записанных на его близких родственников над заявленными доходами — конфискация такого имущества в пользу государства. Тоже самое касается имущества чиновников за рубежом.
Davron Akramov
Судей забыли
Mansur Tashmatov
В связи с этим, сейчас идёт большая продажа недвижимости … grant mir, raddision hotel и многое другое и поверьте, что хозяева все чиновники
Ильхом Эминов
сведения, указанные в декларации относятся к информации конфиденциального характера и подлежат защите в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О персональных данных“;
Почему информация о доходах и имуществе госслужащих которые распоряжаются нашими налогами и получающих заработную плату из бюджета которая пополняется за счет народа должна скрываться от самого этого народа? Тогда какой смысл этого закона? Любой госслужащий это публичное лицо, потому что работает с народом и на народные деньги, мы народ платим ему что бы он правильно распоряжался нашими налогами, и народ имеет право знать на что этот слуга народа живет, на честно заработанные деньги или его доход не соответствует его расходам. Это же просто тупизм или издевка, если чиновники будут декларировать свои доходы для других чиновников, это что такое вообще?
Davron Akramov
еще пусть декларируют иностранное гражданство на себя и своих детей