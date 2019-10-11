С 1 января 2020 года в Узбекистане планируется начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов отдельных категорий государственных служащих. Проект постановления президента об этом представлен для обсуждения Министерством занятости и трудовых отношений.

Как отмечается в документе, он направлен на «повышение эффективности мер по противодействию коррупции среди государственных служащих, обеспечение прозрачности в деятельности должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах».

Ежегодное декларирование будет охватывать таких членов семей госслужащих, как родители, супруг (супруга) и дети, в том числе усыновленные. Для отдельных категорий должностных лиц, перечень которых определяется президентом, может устанавливаться расширенный круг членов семьи, включаемых в декларацию.

Планируется, что декларация будет подаваться в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью госслужащего. Сведения, указанные в декларации, относятся к конфиденциальной информации и подлежат защите.

Отдельные сведения об имуществе и доходах госслужащих, содержащиеся в декларации, в обобщенном виде могут публиковаться в открытом доступе.

Должностные лица организаций, сведения о которых относится к государственной тайне, будут предоставлять сведения о доходах и имуществе в форме справки с учетом положений законодательства о государственной тайне.

Функцией оператора базы данных, содержащей сведения о доходах, имуществе и расходах госслужащих и членов их семей, предлагается наделить Государственный налоговый комитет.

Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре планируется предоставить право осуществлять выборочные контрольные проверки достоверности и полноты сведений в декларациях.

Декларацию придется предоставлять и кандидатам при приеме на работу по соответствующим должностям госслужащих.

Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление ими неполных или недостоверных сведений об имуществе, доходах и расходах, если представление таких сведений является обязательным, будет служить основанием для прекращения трудового договора, либо для отказа в приеме на работу.

До 1 декабря планируется утвердить перечень имущества, доходов и расходов госслужащих, подлежащих декларированию, а до 1 января — внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.

Кто должен будет декларировать доходы и имущество

С 2020 года:

Спикер Законодательной палаты и председатель Сената Олий Мажлиса и их заместители; Заместители премьер-министра, советники заместителей премьер-министра; Председатели Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Центрального банка, а также их заместители; Министры (председатели государственных комитетов, первые руководители республиканских органов государственного управления), а также их заместители; Начальники территориальных управлений органов государственного управления и их заместители; Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей, районов и городов, а также их заместители; Отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, Исполнительного аппарата Кабинета Министров; Работники органов прокуратуры, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел; Руководители государственных предприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2021 года:

Начальники структурных подразделений министерств и ведомств, а также их заместители; Начальники структурных подразделений территориальных управлений органов госуправления и их заместители; Руководители структурных подразделений аппаратов Законодательной палаты и Сената; Руководители структурных подразделений аппаратов хокимов областей, районов и городов; Руководители структурных подразделений госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2022 года: