Министерство юстиции Узбекистана опубликовало проект закона о предотвращении конфликта интересов. Ещё в июне 2020 года указом президента Агентству по противодействию коррупции совместно с другими государственными органами поручалось в трёхмесячный срок разработать проект закона «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих».

Нынешний проект закона не регулирует вопросы декларирования доходов и имущества госслужащих и сфокусирован непосредственно на механизмах предотвращения и регулировании конфликтов интересов, связанных с деятельностью государственных органов и работников госорганизаций.

Проект даёт определения понятий «конфликт интересов», «связанные лица», «личные интересы», «близкие родственники». В частности, связанные лица — это юридические лица, акциями или долями уставного фонда (уставного капитала) (за исключением до 10% акций, находящихся в публичном обращении) которых владеют или являются членами органа управления и наблюдательного совета сотрудники госорганизаций и (или) их родственники.

В проекте предусмотрено, что близкие родственники и связанные лица работника госорганизации при вступлении в правоотношения с организацией, в которой работает работник, должны:

не допускать конфликта интересов, преследуя личные цели;

уведомить в письменной или электронной форме о конфликте интересов.

В законопроекте определены задачи уполномоченных органов в области предотвращении конфликта интересов в деятельности госструктур: Агентства по противодействию коррупции, комиссий по этике, отделов кадров и внутренних антикоррупционных структур в госорганизациях.

Государственные организации, согласно проекту, должны будут осуществлять следующие меры для предотвращения конфликта интересов:

наладить эффективную систему оповещения со стороны сотрудников о конфликте интересов;

изменять или отменять принятые решения, где допущен конфликт интересов;

вносить судебные иски об изменении или отмене или признании недействительными соглашений, заключённых с допущением конфликта интересов;

организовывать деятельность комиссии по этике;

устанавливать внутренний порядок, эффективно предотвращающий конфликт интересов;

организовывать объективную служебную проверку выявленных конфликтов интересов и обеспечивать их рассмотрение комиссией по этике;

поощрять работников, помогающих предотвращать конфликты интересов;

обеспечивать покрытие ущерба, нанесённого государственной организации в результате конфликта интересов, и восстанавливать доверие населения.

Обязанности работников госорганизаций также прописаны в законопроекте: они должны честно выполнять свои должностные обязанности и не допускать личной заинтересованности и конфликтов интересов, соблюдая законные интересы организации и государства, сообщать непосредственному руководителю и внутреннему специальному отделу о конфликте интересов до принятия решения по документам, находящимся в работе, а также сообщать об известной им информации о конфликте интересов, связанном с другими сотрудниками.

Устанавливается раскрытие информации о конфликте интересов работниками госорганизации путём декларирования информации о возможном конфликте интересов и сообщения о реальном конфликте интересов.

Декларации и извещения о конфликте интересов будут анализироваться специальными подразделениями госорганизаций, выноситься на рассмотрение комиссий по этике и передаваться Агентству по противодействию коррупции.

На Агентство по противодействию коррупции возлагается задача по составлению административных протоколов по нарушению законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Решения и соглашения, заключённые с допущением конфликта интересов, признаются судами недействительными, а прибыль полученная от таких соглашений, будет перечислена в доход государства.

Ответственность за нарушение закона о предотвращении конфликта интересов

В связи с планируемым принятием закона о предотвращении конфликтов интересов подготовлен проект закона о внесении изменений в законодательство, которым определяются правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов.

Неуведомление работниками госорганов и организаций в установленном законом порядке о наличии реального конфликта интересов предлагается наказывать штрафом от 3 до 5 базовых расчётных величин, повторное неуведомление — от 5 до 10 БРВ.

Непринятие должностным лицом мер по урегулированию конфликте интересов ставших известными ему случаях влечёт наложение штрафа от 5 до 10 БРВ, повторное — от 10 до 15 БРВ.

Обсуждение проектов двух законов продлится до 25 мая.