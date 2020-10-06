Систему декларирования доходов государственных служащих поэтапно планируется ввести с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект будет опубликован для общественного обсуждения в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

«Наша цель — рано или поздно добиться того, чтобы доходы, расходы и имущество всех государственных служащих, получающих зарплату из бюджета», — отметил он.

Акмаль Бурханов указал, что многие перепутали законпроект «О государственной гражданской службе», где отсутствуют прокуроры, сотрудники администрации, депутаты, с проектом закона «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих», в котором декларирование доходов охватит всех госслужащих.

В частности, первый проект больше направлен на регулирование отношений в области госслужбы, установления гарантий справедливого отбора и продвижения по службе на основе личных и профессиональных достоинств и заслуг, регламентации процедур приема, прохождения и прекращения госслужбы, создания условий для роста профессионализма и компетентности госслужащих. Помимо этого, документ также включает норму о конфликте интересов, декларирование доходов, имущества и крупных расходов среди сотрудников государственной гражданской службы.

«Мы хотим сделать так, чтобы поэтапно на систему декларирования перешли начиная от главы страны до руководителя правительства, судей, прокуроров, хокимов, руководителей министерств и ведомств, начальников управлений. Говоря поэтапно, имеется в виду сверху вниз, а не наоборот… Почему поэтапно? Есть разные причины, но главная из них — системность. Должна быть система. Наша конечная цель — все госслужащие перейдут на декларирование доходов и никто не останется в стороне. Я вас в этом уверяю», — заявил глава Антикоррупционного агенства.

По его словам, полностью систему планируется ввести максимум в течение пяти лет. В ближайшее время ожидается публикация проекта закона для общественного обсуждения, где уже начиная с января 2021 года предлагается внедрение системы декларирования.

Агентство по противодействию коррупции создано в июне 2020 года и является специально уполномоченным государственным органом по разработке и реализации государственной политики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.