На суде по уголовному делу о событиях в Нукусе, проходящем в Бухаре, в субботу с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В сообщении говорится, что подсудимые заявили о раскаянии в своих действиях и попросили Аманбая Орынбаева донести это до президента Шавката Мирзиёева.

Аманбай Орынбаев заявил, что обязательно передаст просьбу подсудимых и попросил суд смягчить наказание в рамках закона, отмечает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, обвиняемыми по делу, являющемуся первым о событиях 1−2 июля в Нукусе, проходят 22 человека, включая журналистов Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыханову, блогеров, безработных и бизнесменов.

Даулетмурат Тажимуратов в начале процесса просил пригласить в суд Аманбая Орынбаева, который во время событий был министром внутренних дел Каракалпакстана, а также тогдашнего председателя Жокаргы Кенеса Мурата Камалова.

Всего обвиняемым в тех событиях является 171 человек. В отдельное производство выделено ещё одно дело с 39 обвиняемыми.

Генпрокуратура также сообщала, что отдельно расследуются факты применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти граждан.