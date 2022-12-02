Основной подозреваемый по уголовному делу о событиях в Нукусе 1−2 июля Даулетмурат Тажимуратов, выступая в четверг на судебном заседании в Бухаре, попросил вызвать в суд ряд свидетелей, включая нынешнего и бывшего председателей Жокаргы Кенеса Каракалпакстана. Он также подал ходатайство о направлении судебного запроса в Министерство обороны об использовании в ходе тех событий огнестрельного оружия. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz». С речью можно ознакомиться в записи трансляции из зала суда. Части выступления также опубликовал Верховный суд Узбекистана.

Свою речь он начал так: «Смотрю я на то, что происходит. И получается, что во всём виноваты мы. Государство не виновато. Законы в государстве работали правильно… Политическое дело будет рассматриваться сегодня, завтра, оно никогда не потеряет актуальности. Всё это останется в истории, будет подниматься не раз».

«Почему я это говорю? — продолжил подсудимый. — Столько людей погибло. Я не чувствую вины в гибели людей. И не скажу, что раскаиваюсь. И не виноваты те, кто сидит здесь (показывая на других подсудимых)».

Он сослался на материалы дела, в которых рассказывается, что у одного человека в голове был осколок гранаты, у другого во лбу застряла пуля, у третьего — в груди.

Даулетмурат Тажимуратов спросил, в какой академии учились люди, стрелявшие в сограждан, поскольку применение оружия сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах запрещено.

«Возникает вопрос: откуда в груди у человека пуля? Наши предки говорили: пуля найдёт своего хозяина. Однако ружьё выбирает того, кто его держит. Я в ходе следствия видел видео, где возле ОВД города говорят: прекратите стрелять, вы же убиваете. Что это такое? В какой стране мы живём, если в своих граждан стреляют?» — спросил он.

Обращаясь к судье, подсудимый сказал, что подготовил два ходатайства. Рассказывая их содержание, он по очереди передал их.

«Я вас прошу, уважаемый председательствующий, хотите удовлетворяйте, хотите нет… Моё ходатайство заключается в том, чтобы отправить через суд запрос в министерство Вооружённых сил Республики Узбекистан (дословно — ред.)», — отметил Тажимуратов.

В запросе, по его словам, должны содержаться вопросы: «Можно ли использовать боевое оружие или нельзя, если в руках у народа есть боевое оружие, охотничье оружие или другое оружие? Можно ли его использовать, если в руках граждан нет боевого оружия, но есть другое холодное оружие? Кроме того, есть пистолет Макарова, автомат Калашникова, гранаты, можно их использовать или нет?»

«Далее — в показаниях Бабаниязова Николая говорится следующее: я выхватил у рядового, находящегося рядом, пистолет, и выстрелил в воздух 5−6 раз перед домом Даулетмурата Тажимуратова. Перед моим домом найдено 72 патрона. Я их сохранил. 72 патрона, уважаемый председательствующий. По закону нельзя стрелять в воздух. Отправленная вверх пуля через определённое время с такой же силой вернётся и в кого-то попадёт», — сказал подсудимый.

«Уважаемый председательствующий, прошу вас это первое ходатайство обсудить и удовлетворить. Потому что пролилась кровь. Ответственные должны понести ответственность. Мы не должны за них сидеть, но я готов сидеть», — добавил он.

Перед тем, как рассказать о втором ходатайстве, Тажимуратов сообщил, что был рад утром в 6:45 услышать по радиоканалу «Истиклол» стих со словами «Каракалпаки, добро пожаловать в Бухару». В то же время, по его словам, он слышит разговоры о том, что для некоторых приехать сюда было сопряжено с расходами: кто-то продал корову, кто-то быка.

«Прокуроры живут в гостинице, судьи живут в гостинице. Так пусть и адвокаты живут там. Есть коллегия адвокатов, пусть организует, уважаемый судья. Пусть уважают коллегию адвокатов, разместят [в гостинице]. Пусть в первую очередь разместят и граждан (родных подсудимых — ред.)… Те, у кого нет денег, уезжают домой. Пусть предоставляют обед… Это в ваши полномочия не входит, уважаемый председательствующий, но прошу это учесть», — сказал Тажимуратов.

Он продолжил, что, как судье известно, он «не любит тех, кто в ходе следствия говорит одно, а в суде другое». Доказательством является то, что он не раз на суде возмущался, что показания подсудимых отличаются от тех, которые давались в ходе следствия.

Тажимуратов заявил, что затронул эту тему потому, что «министр внутренних дел по имени Орынбаев» (Аманбай Орынбаев, ныне председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана — ред.) в ходе следствия дал неверные показания.

«Прошу вас, если суд справедлив, пусть этот человек придёт сюда. Пусть свидетельствует, народ верит этому человеку. Я этому человеку не верю», — сказал он. Подсудимый добавил, что считает, что это он отдал приказ стрелять.

Тажимуратов отметил, что хочет задать вопросы и «Мурату Каллибековичу» (Камалову, предыдущему председателю ЖК — ред.).

«Хочу внести ясность в один вопрос, уважаемый председательствующий. Нас назвали организованной преступной группой, вступившей в сговор, шедшей к Жокаргы Кенесу… Prado (внедорожник Мурата Камалова — ред.) перед Жокаргы Кенесом ведь появился, не спустившись на парашюте. Кто-то ведь сидел за рулём Prado. Кто бы это ни был, кто-то ведь ему поучил туда ехать. Я или мои помощники вряд ли сказали ему ехать к Жокаргы Кенесу. Нет, в обвинительном заключении написано, что это было заранее спланировано, что к Жокаргы Кенесу ехал Prado, что машина была специально туда направлена. В машине сидит Орынбаев, он мог дать указание. Или глава Национальной гвардии тоже там сидит. Три человека сидят в машине, один из них и дал, наверное, приказ водителю. Следствие не уточнило это», — сказал подсудимый.

«В каждом своём показании я писал под следственным протоколом: уважаемые следователи, я вам благодарен, однако организуйте встречу с Муратом Каллибековичем и Орынбаевым, с водителем. Пусть это не останется грузом на вашей шее. Я всю жизнь просижу в тюрьме… Но встречу так и не организовали», — отметил он, добавив, что суду не хватает силы для привлечения чиновников.

Тажимуратов заявил, что ему не удаётся также вызвать следователей Тошхужаева и Суханова.

Он также попросил пригласить главного редактора газеты «Ел хызметинде» Есимхана Канаатова, Оралбая Досназарова, имама мечети Ахмеда Якуба, которому он хочет задать «вопрос из Корана», поскольку тот дал «ложные показания».

В качестве свидетелей Тажимуратов хочет видеть Султанбека Зияева, водителя Мурата Камалова, ректора Каракалпакского государственного университета Ахмета Реимова, Улугбека Жалменова («многое знает и нужен для уточнения многих моментов»), главу комитета Жокаргы Кенеса Зухру Реимову.

После краткого обсуждения судья принял решение удовлетворить ходатайства. По получении ответа на запрос он будет приобщён к делу, сказал он.

Далее Даулетмурат Тажимуратов выступил с показаниями.