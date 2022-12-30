Владимир Имамович Норов освобождён от должности министра иностранных дел Узбекистана в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Он занимал пост главы МИДа с апреля 2022 года (в сентябре был утверждён министром, до этого исполнял обязанности) после ухода Абдулазиза Камилова.

Бахтиёр Саидов. Фото: Facebook.

Другим указом главы государства на должность и. о. министра иностранных дел назначен Бахтиёр Одилович Саидов, до этого с ноября 2021 года работавший министром народного образования Узбекистана.

Бахтиёр Саидов (1981 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавриат и магистратура). Ранее работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. С июля 2017 года был послом Узбекистана в Китае. В апреле 2018 года одновременно стал послом в Монголии, в июле 2019 года — послом на Филиппинах с резиденцией в Пекине.