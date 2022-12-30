Владимир Имамович Норов освобождён от должности министра иностранных дел Узбекистана в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Он занимал пост главы МИДа с апреля 2022 года (в сентябре был утверждён министром, до этого исполнял обязанности) после ухода Абдулазиза Камилова.
Другим указом главы государства на должность и. о. министра иностранных дел назначен Бахтиёр Одилович Саидов, до этого с ноября 2021 года работавший министром народного образования Узбекистана.
Бахтиёр Саидов (1981 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавриат и магистратура). Ранее работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. С июля 2017 года был послом Узбекистана в Китае. В апреле 2018 года одновременно стал послом в Монголии, в июле 2019 года — послом на Филиппинах с резиденцией в Пекине.