Новый посол Узбекистана в Китае вручил МИД КНР копии верительных грамот

Фото: Посольство Узбекистана в КНР
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов в среду вручил руководству Министерства иностранных дел Китая копии верительных грамот, сообщили «Газете.uz» в посольстве Узбекистана в Пекине.
На этой должности он сменил Данияра Курбанова, проработавшего главой дипломатической миссии Узбекистана в течение пяти лет. Ранее Бахтиёр Саидов занимал пост первого заместителя председателя правления «Узбекенгилсаноат».
В ходе встречи стороны обсудили вопросы узбекско-китайского сотрудничества и перспективы его развития по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в Китай в мае.
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