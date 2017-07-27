Новый посол Узбекистана в Китае вручил МИД КНР копии верительных грамот

К миссии посла Узбекистана в Китае приступил Бахтиёр Саидов, бывший первый зампредседателя «Узбекенгилсаноат».

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов в среду вручил руководству Министерства иностранных дел Китая копии верительных грамот, сообщили «Газете.uz» в посольстве Узбекистана в Пекине.

На этой должности он сменил Данияра Курбанова, проработавшего главой дипломатической миссии Узбекистана в течение пяти лет. Ранее Бахтиёр Саидов занимал пост первого заместителя председателя правления «Узбекенгилсаноат».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы узбекско-китайского сотрудничества и перспективы его развития по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в Китай в мае.